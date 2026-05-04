Удар РФ "Искандерами" по Николаеву: один раненый в тяжелом состоянии

Удар по Николаеву

Вчера утром враг дважды нанес удар по Николаеву баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер-М".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

Как отмечается, пострадали пять человек. Трое мужчин в возрасте 63, 65 и 71 год и две женщины в возрасте 46 и 55 лет. Все были госпитализированы. По состоянию на утро один пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести, стабильные. Повреждены складское здание предприятия, 17 частных домов и автомобили.

Атаки на Николаевский район

По данным ОВА, вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли баллистический удар по Николаеву, есть пострадавшие.

