Удар РФ "Искандерами" по Николаеву: один раненый в тяжелом состоянии
Вчера утром враг дважды нанес удар по Николаеву баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер-М".
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, пострадали пять человек. Трое мужчин в возрасте 63, 65 и 71 год и две женщины в возрасте 46 и 55 лет. Все были госпитализированы. По состоянию на утро один пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести, стабильные. Повреждены складское здание предприятия, 17 частных домов и автомобили.
Атаки на Николаевский район
По данным ОВА, вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли баллистический удар по Николаеву, есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль