Рашисты ударили баллистикой по Николаеву: есть пострадавшие (обновлено)

Утром 3 мая 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по городу Николаев.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Николаев. На данный момент в результате баллистического удара по городу двое пострадавших, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

По данным ОВА, по состоянию на 12 часов госпитализированы 5 человек - трое мужчин и две женщины. Есть повреждения частных домов.

Больше информации о вражеской атаке на этот момент неизвестно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз атаковала энергетику Николаевской области: есть отключения электроэнергии.

Топ комментарии
+6
п. Luizo, цілком згоден з Вами щодо генералів і мафіозі.
Але не варто усіх нас, миколаївців, які врятували Південь, обзивати малоросами. Бо Ви за кордоном і мабуть не чули, що якийся львівський малорос стріляв у ексголову ВР України.
Я до того, що не варто розповсюджувати відверто московитьський наратив щодо різної "якості" українців в залежності від регіону. Наразі це не так. Тут мешкають українці і вороги. І це не залежить від їхнього етнічного походження.
03.05.2026 11:11 Ответить
03.05.2026 11:11 Ответить
+4
Щоденний террор від члена Радбезу @@N....
🤮🤧🤢
Ви ж розумієте що зєльцман цю тему знову забалакає, загундоськає - тобто не буде ніякого шороху біля Zіккурату навіть "9-го мая.. "
03.05.2026 10:20 Ответить
03.05.2026 10:20 Ответить
+3
що саме ти намагався нам, миколаївцям, сказати в контексті цієї новини? Що путін *****, так ми це знаємо
03.05.2026 10:28 Ответить
03.05.2026 10:28 Ответить
Те, що зєльцман пуйло.
!
Допис про те що люди даремно чекають відплати , що щось там наросії уххх як бабахне...
Треба криком кричати всім: розтуліть очі, порятунок мирняка - тепер справа самого мирняка.
03.05.2026 12:23 Ответить
03.05.2026 12:23 Ответить
то що пропонуєш? всім до Норвегії перебратись?
03.05.2026 16:54 Ответить
03.05.2026 16:54 Ответить
Ніт ,ху* ло і зеленський 🤡 мафіозі теж !!! Він прибрав Генералів Воїнів ,які захищали Миколаїв ! І залишив місто на розтерзання ...Але здається шо вилікувати менталітет миколаївських малоросів неможливо ....Вибір зробили самі !!!...
03.05.2026 10:53 Ответить
03.05.2026 10:53 Ответить
Знав одну Луиза - Тумбочкину, котра в 19 р. топила за зелену шоблу і особисто за кловуна. Це не ви? Щодо микоаївців. Не пишить маячні, ви на Фаріон не тягните. Так, вати вистачає, але не більше ніж у Харькові чи Одесі
03.05.2026 15:59 Ответить
03.05.2026 15:59 Ответить
от бачите ,а вас я не знаю ,тут ми розбіглися ,а Фаріон ,була свідома Людина ,йшла на відкрите життя добровільно ...Я не така смілива ... ...займітеся краще , своїми справами ,які започаткували з 19р...вам є шо виправити ...
03.05.2026 16:08 Ответить
03.05.2026 16:08 Ответить
І що саме?
03.05.2026 16:17 Ответить
03.05.2026 16:17 Ответить
Згодна з вами про ворогів і українців ,але ворогів більше , було ще часів переселенних б/ у військових з часів совку , я знаю ,тому шо 65 років прожила у Миколаєві , мені вже 70 ...наративи маю ,тількі свої ,тому шо егоїстка ,не люблю користовуватися чужими мізками !!!... ...
03.05.2026 11:23 Ответить
03.05.2026 11:23 Ответить
зверніть увагу: найбільші патріоти користувачі з іноземними ІР
03.05.2026 16:55 Ответить
03.05.2026 16:55 Ответить
До п.Luizy, згоден. Вважаю, що ми порозумілися. Дякую, що не втрачаєте зв'язку з Україною. До речі, ми луганчани.
03.05.2026 11:41 Ответить
03.05.2026 11:41 Ответить
 
 