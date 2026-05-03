Рашисты ударили баллистикой по Николаеву: есть пострадавшие (обновлено)
Утром 3 мая 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по городу Николаев.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Николаев. На данный момент в результате баллистического удара по городу двое пострадавших, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
По данным ОВА, по состоянию на 12 часов госпитализированы 5 человек - трое мужчин и две женщины. Есть повреждения частных домов.
Больше информации о вражеской атаке на этот момент неизвестно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз атаковала энергетику Николаевской области: есть отключения электроэнергии.
Ви ж розумієте що зєльцман цю тему знову забалакає, загундоськає - тобто не буде ніякого шороху біля Zіккурату навіть "9-го мая.. "
Допис про те що люди даремно чекають відплати , що щось там наросії уххх як бабахне...
Треба криком кричати всім: розтуліть очі, порятунок мирняка - тепер справа самого мирняка.
Але не варто усіх нас, миколаївців, які врятували Південь, обзивати малоросами. Бо Ви за кордоном і мабуть не чули, що якийся львівський малорос стріляв у ексголову ВР України.
Я до того, що не варто розповсюджувати відверто московитьський наратив щодо різної "якості" українців в залежності від регіону. Наразі це не так. Тут мешкають українці і вороги. І це не залежить від їхнього етнічного походження.