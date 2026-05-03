Рашисты ударили баллистикой по Николаеву: есть пострадавшие (обновлено)

Утром 3 мая 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по городу Николаев.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Николаев. На данный момент в результате баллистического удара по городу двое пострадавших, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

По данным ОВА, по состоянию на 12 часов госпитализированы 5 человек - трое мужчин и две женщины. Есть повреждения частных домов.

Больше информации о вражеской атаке на этот момент неизвестно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз атаковала энергетику Николаевской области: есть отключения электроэнергии.

