Рашисти вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі (оновлено)
Зранку 3 травня 2026 року війська РФ атакували балістикою м.Миколаїв.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
"Миколаїв. Станом на зараз внаслідок удару балістики по місту двоє постраждалих, надається вся необхідна медична допомога", - йдеться повідомленні.
Оновлена інформація
За даними ОВА, станом на 12 годину госпіталізовано 5 людей - трьох чоловіків та дві жінки. Є пошкодження приватних будинків.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤮🤧🤢
Ви ж розумієте що зєльцман цю тему знову забалакає, загундоськає - тобто не буде ніякого шороху біля Zіккурату навіть "9-го мая.. "
Допис про те що люди даремно чекають відплати , що щось там наросії уххх як бабахне...
Треба криком кричати всім: розтуліть очі, порятунок мирняка - тепер справа самого мирняка.
Але не варто усіх нас, миколаївців, які врятували Південь, обзивати малоросами. Бо Ви за кордоном і мабуть не чули, що якийся львівський малорос стріляв у ексголову ВР України.
Я до того, що не варто розповсюджувати відверто московитьський наратив щодо різної "якості" українців в залежності від регіону. Наразі це не так. Тут мешкають українці і вороги. І це не залежить від їхнього етнічного походження.