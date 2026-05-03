Рашисти вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі (оновлено)

Зранку 3 травня 2026 року війська РФ атакували балістикою м.Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Перші подробиці

"Миколаїв. Станом на зараз внаслідок удару балістики по місту двоє постраждалих, надається вся необхідна медична допомога", - йдеться повідомленні.

Оновлена інформація

За даними ОВА, станом на 12 годину госпіталізовано 5 людей - трьох чоловіків та дві жінки. Є пошкодження приватних будинків.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення.

