Рашисти вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі (оновлено)

балістика на Миколаїв

Зранку 3 травня 2026 року війська РФ атакували балістикою м.Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Перші подробиці

"Миколаїв. Станом на зараз внаслідок удару балістики по місту двоє постраждалих, надається вся необхідна медична допомога", - йдеться  повідомленні.

Оновлена інформація 

За даними ОВА, станом на 12 годину госпіталізовано 5 людей - трьох чоловіків та дві жінки. Є пошкодження приватних будинків.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення.

Топ коментарі
+6
п. Luizo, цілком згоден з Вами щодо генералів і мафіозі.
Але не варто усіх нас, миколаївців, які врятували Південь, обзивати малоросами. Бо Ви за кордоном і мабуть не чули, що якийся львівський малорос стріляв у ексголову ВР України.
Я до того, що не варто розповсюджувати відверто московитьський наратив щодо різної "якості" українців в залежності від регіону. Наразі це не так. Тут мешкають українці і вороги. І це не залежить від їхнього етнічного походження.
03.05.2026 11:11 Відповісти
03.05.2026 11:11 Відповісти
+4
Щоденний террор від члена Радбезу @@N....
🤮🤧🤢
Ви ж розумієте що зєльцман цю тему знову забалакає, загундоськає - тобто не буде ніякого шороху біля Zіккурату навіть "9-го мая.. "
03.05.2026 10:20 Відповісти
03.05.2026 10:20 Відповісти
+3
що саме ти намагався нам, миколаївцям, сказати в контексті цієї новини? Що путін *****, так ми це знаємо
показати весь коментар
03.05.2026 10:28 Відповісти
03.05.2026 10:20 Відповісти
Те, що зєльцман пуйло.
!
Допис про те що люди даремно чекають відплати , що щось там наросії уххх як бабахне...
Треба криком кричати всім: розтуліть очі, порятунок мирняка - тепер справа самого мирняка.
03.05.2026 12:23 Відповісти
03.05.2026 12:23 Відповісти
то що пропонуєш? всім до Норвегії перебратись?
показати весь коментар
03.05.2026 16:54 Відповісти
Ніт ,ху* ло і зеленський 🤡 мафіозі теж !!! Він прибрав Генералів Воїнів ,які захищали Миколаїв ! І залишив місто на розтерзання ...Але здається шо вилікувати менталітет миколаївських малоросів неможливо ....Вибір зробили самі !!!...
03.05.2026 10:53 Відповісти
03.05.2026 10:53 Відповісти
Знав одну Луиза - Тумбочкину, котра в 19 р. топила за зелену шоблу і особисто за кловуна. Це не ви? Щодо микоаївців. Не пишить маячні, ви на Фаріон не тягните. Так, вати вистачає, але не більше ніж у Харькові чи Одесі
03.05.2026 15:59 Відповісти
03.05.2026 15:59 Відповісти
от бачите ,а вас я не знаю ,тут ми розбіглися ,а Фаріон ,була свідома Людина ,йшла на відкрите життя добровільно ...Я не така смілива ... ...займітеся краще , своїми справами ,які започаткували з 19р...вам є шо виправити ...
03.05.2026 16:08 Відповісти
03.05.2026 16:08 Відповісти
І що саме?
03.05.2026 16:17 Відповісти
03.05.2026 16:17 Відповісти
п. Luizo, цілком згоден з Вами щодо генералів і мафіозі.
Але не варто усіх нас, миколаївців, які врятували Південь, обзивати малоросами. Бо Ви за кордоном і мабуть не чули, що якийся львівський малорос стріляв у ексголову ВР України.
Я до того, що не варто розповсюджувати відверто московитьський наратив щодо різної "якості" українців в залежності від регіону. Наразі це не так. Тут мешкають українці і вороги. І це не залежить від їхнього етнічного походження.
03.05.2026 11:11 Відповісти
03.05.2026 11:11 Відповісти
Згодна з вами про ворогів і українців ,але ворогів більше , було ще часів переселенних б/ у військових з часів совку , я знаю ,тому шо 65 років прожила у Миколаєві , мені вже 70 ...наративи маю ,тількі свої ,тому шо егоїстка ,не люблю користовуватися чужими мізками !!!... ...
03.05.2026 11:23 Відповісти
03.05.2026 11:23 Відповісти
зверніть увагу: найбільші патріоти користувачі з іноземними ІР
03.05.2026 16:55 Відповісти
03.05.2026 16:55 Відповісти
До п.Luizy, згоден. Вважаю, що ми порозумілися. Дякую, що не втрачаєте зв'язку з Україною. До речі, ми луганчани.
03.05.2026 11:41 Відповісти
03.05.2026 11:41 Відповісти
 
 