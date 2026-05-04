Удар РФ "Іскандерами" по Миколаєву: один поранений у важкому стані
Учора зранку ворог двічі завдав удару по Миколаєву балістичними ракетами, попередньо - типу "Іскандер-М".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, постраждали п’ятеро людей. Троє чоловіків віком 63, 65 та 71 рік і дві жінки віком 46 та 55 років. Усіх було госпіталізовано. Станом на ранок один постраждалий - у тяжкому, але стабільному стані, четверо - у стані середньої тяжкості, стабільні. Пошкоджено складську будівлю підприємства, 17 приватних будинків та автомобілі.
Атаки на Миколаївський район
За даними ОВА, вчора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили балістикою по Миколаєву, є постраждалі.
