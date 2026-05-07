Рашисти б’ють по критичній та транспортній інфраструктурі Миколаївщини
Російські окупаційні війська атакують Миколаївську область "шахедами".
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кмі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами очільника області, під ударом критична та транспортна інфраструктури області.
Станом на зараз минулося без постраждалих.
Що передувало?
Протягом минулої доби російські загарбники випустили по Україні 102 БпЛА. 92 цілі знешкоджено силами протиповітряної оборони.
А, ні, не можна, таи же ди живуть😕