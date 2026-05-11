Атаки РФ на Миколаївщині: троє поранених, пошкоджено будинки й авто

Російські війська протягом 10 травня атакували Очаківську, Куцурубську та Горохівську громади Миколаївщини. Поранено трьох людей, серед них літнє подружжя та 19-річний хлопець. Пошкоджено приватні будинки й транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Миколаївський район

Учора ворог 9 разів атакував FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія" Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок атак постраждали троє людей. Біля с. Солончаки поранено подружжя – 68-річного чоловіка та 62-річну жінку, у с. Іванівка – 19-річного хлопця. Усіх було госпіталізовано.

На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, без погіршення. Крім того, у Куцурубській громаді пошкоджено чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

Баштанський район

Учора ворог атакував одним FPV-дроном Горохівську громаду. Пошкоджено покрівлю амбулаторії. Постраждалих немає.

