2 человека погибли, еще 2 получили ранения в результате обстрелов Херсонщины

За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Ромашково, Разлив, Мирное, Токаревка, Берислав, Раковка, Костырка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 4 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.

