2 человека погибли, еще 2 получили ранения в результате обстрелов Херсонщины
За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Ромашково, Разлив, Мирное, Токаревка, Берислав, Раковка, Костырка и город Херсон.
Чем били россияне
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 4 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.
В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.
