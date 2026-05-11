2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Ромашкове, Розлив, Мирне, Токарівка, Берислав, Раківка, Костирка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

