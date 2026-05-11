Російський дрон убив жінку на околиці Херсона

У Херсонській області внаслідок російської атаки загинула мирна жителька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За офіційними даними, трагедія сталася у селищі Комишани. Жінка отримала важкі поранення під час удару російського дрона вранці 10 травня.

Медики намагалися врятувати постраждалу, однак травми виявилися несумісними з життям.

"Медики відчайдушно боролися за життя 62-річної жінки, але травми виявилися смертельними", – повідомив очільник області.

Атака дрона і її наслідки

За інформацією місцевої влади, російські війська продовжують застосовувати безпілотники для ударів по населених пунктах регіону. У результаті таких атак страждають цивільні жителі та руйнується інфраструктура.

Протягом того ж дня в Херсоні та передмісті також були поранені інші люди. Їм надають необхідну допомогу.

Обстріли не припиняються

Російські війська регулярно атакують українські міста різними видами озброєння. Під удари потрапляють житлові будинки, об’єкти енергетики та соціальна інфраструктура.

Українська влада наголошує, що такі дії мають цілеспрямований характер і становлять загрозу для мирного населення. Міжнародні організації також неодноразово заявляли про ознаки воєнних злочинів у подібних атаках.

