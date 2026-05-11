Російський дрон убив жінку на околиці Херсона

У Херсонській області внаслідок російської атаки загинула мирна жителька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За офіційними даними, трагедія сталася у селищі Комишани. Жінка отримала важкі поранення під час удару російського дрона вранці 10 травня.

Медики намагалися врятувати постраждалу, однак травми виявилися несумісними з життям.

"Медики відчайдушно боролися за життя 62-річної жінки, але травми виявилися смертельними", – повідомив очільник області.

Атака дрона і її наслідки

За інформацією місцевої влади, російські війська продовжують застосовувати безпілотники для ударів по населених пунктах регіону. У результаті таких атак страждають цивільні жителі та руйнується інфраструктура.

Протягом того ж дня в Херсоні та передмісті також були поранені інші люди. Їм надають необхідну допомогу.

Обстріли не припиняються

Російські війська регулярно атакують українські міста різними видами озброєння. Під удари потрапляють житлові будинки, об’єкти енергетики та соціальна інфраструктура.

Українська влада наголошує, що такі дії мають цілеспрямований характер і становлять загрозу для мирного населення. Міжнародні організації також неодноразово заявляли про ознаки воєнних злочинів у подібних атаках.

Зате члєнограй посмішив свій лохторат піснявим Указом.
Заодно зірвавши обмін 1000 полонених!!
І де нафуй Потужні діпстрайки якщо не можуть захистити Херсон від того що летить і обстрілює через річку
11.05.2026 00:46 Відповісти
Жалко жінки, а якщо мала дітей то діти без мами залишились. (((
11.05.2026 01:13 Відповісти
Якщо почитаєте новини про Херсон, то там щодня гинуть люди від дронових атак. Мало того що місто щодня потрепає від артилерійських обстрілів, так ще дрони перетворили життя у місті на суцільний жах. Свинособаки навіть і не приховують що вони створили у Олешках- це містечко на іншому березі Дніпра якраз навпроти Херсону, навчально-тренувальні центри операторів БПЛА, А Херсон для них як полігон для полювання і тренування. Полюють абсолютно за всім що рухається по місту.....І не видно навіть натяків на спроби влади якимось чином зупинити це жахіття....
11.05.2026 01:29 Відповісти
11.05.2026 09:00 Відповісти
 
 