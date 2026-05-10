Чотири людини постраждали внаслідок російських атак на Херсонщині
Впродовж дня неділі, 10 травня, російські загарбники атакувала населені пункти Херсонщини дронами різного типу. Чотири людини дістали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як розповіли у прокуратурі, троє жителів обласного центру та жителька селища Комишани постраждали від ворожих атак, скоєних за допомогою FPV-дронів та вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА.
Зафіксовано пошкодження
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль