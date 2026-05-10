Чотири людини постраждали внаслідок російських атак на Херсонщині

Впродовж дня неділі, 10 травня, російські загарбники атакувала населені пункти Херсонщини дронами різного типу. Чотири людини дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у прокуратурі, троє жителів обласного центру та жителька селища Комишани постраждали від ворожих атак, скоєних за допомогою FPV-дронів та вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

