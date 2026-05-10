Семеро людей, зокрема дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину

Упродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Як зазначається, через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них одна дитина.

Чим били росіяни

Для атак на область війська РФ застосовували дрони, авіацію та артилерію.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під обстрілами перебували Томина Балка, Урожайне, Новорайськ, Михайлівка, Новоолександрівка, Комишани, Білозерка, Нововоронцовка, Берислав, Раківка, Сагайдачне, Костирка, Дудчани, Антонівка, Золота Балка, Незламне, Придніпровське, Токарівка, Молодіжне, Зміївка та місто Херсон.

Куди били

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі.

