Семь человек, в том числе ребенок, ранены в результате вражеских атак на Херсонскую область

За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Как отмечается, в результате российской агрессии 7 человек получили ранения, из них один ребенок.

Чем били россияне

Для атак на область войска РФ применяли дроны, авиацию и артиллерию.

Читайте также: Один человек погиб и еще трое пострадали в результате вражеских ударов по Херсонской области

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под обстрелами были Томина Балка, Урожайное, Новорайск, Михайловка, Новоалександровка, Камышаны, Белозерка, Нововоронцовка, Берислав, Раковка, Сагайдачное, Костырка, Дудчаны, Антоновка, Золотая Балка, Незламное, Приднепровское, Токаревка, Молодежное, Змиевка и город Херсон.

Куда наносили удары

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов. Также оккупанты повредили частные гаражи и автомобили.

Читайте: Жителей Олешок на левом берегу Херсонщины готовят к эвакуации, - Лубинец