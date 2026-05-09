Новости Обстрелы Херсонщины
Один человек погиб и еще трое пострадали вследствие вражеских ударов по Херсонщине

Обстрел Херсонской области

В течение дня в субботу, 9 мая, в Херсонской области вследствие российских обстрелов погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, трое получили травмы", — заявили в прокуратуре.

Днем захватчики атаковали село Незламное ударными дронами – погибла женщина 58 лет. Еще один мужчина получил ранения. Оба в момент обстрела находились на улице.

Также от вражеских дронов один человек пострадал в Комышанах, еще один – в Томиной Балке.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание больницы, гаражи и автомобили.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

обстрел (32505) Херсонская область (5647) Херсонский район (845) Томина Балка (11)
Ну,добре що на парадє ніхто не обісрався,а зараз давай пановай(((Так і з любою поступкою щодо територій: підіть з данбаса,а потім далі за списком((Москалям вірити це себе награти(((
09.05.2026 19:17 Ответить
Перемир'я від касапів?

А персонаж "вова" бздить вийти на сцену. Вчора, щоправда виходив на сцену 95-го кварталу зі своїм Указом....
09.05.2026 19:20 Ответить
Ну якщо кацапня порушила перемир'я то чому не вїПашили по крававій плоШЧі?
09.05.2026 20:13 Ответить
Кончений день.
Невиджу цю шнягу.
09.05.2026 20:33 Ответить
невже крім ЗЕбіла ще хтось повірив у "перемир"я" від кацапів?
09.05.2026 21:01 Ответить
 
 