Один человек погиб и еще трое пострадали вследствие вражеских ударов по Херсонщине

В течение дня в субботу, 9 мая, в Херсонской области вследствие российских обстрелов погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибший и пострадавшие

Оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, трое получили травмы", — заявили в прокуратуре.

Днем захватчики атаковали село Незламное ударными дронами – погибла женщина 58 лет. Еще один мужчина получил ранения. Оба в момент обстрела находились на улице.

Также от вражеских дронов один человек пострадал в Комышанах, еще один – в Томиной Балке.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание больницы, гаражи и автомобили.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

