Один человек погиб и еще трое пострадали вследствие вражеских ударов по Херсонщине
В течение дня в субботу, 9 мая, в Херсонской области вследствие российских обстрелов погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавшие
Оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами.
"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, трое получили травмы", — заявили в прокуратуре.
Днем захватчики атаковали село Незламное ударными дронами – погибла женщина 58 лет. Еще один мужчина получил ранения. Оба в момент обстрела находились на улице.
Также от вражеских дронов один человек пострадал в Комышанах, еще один – в Томиной Балке.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание больницы, гаражи и автомобили.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
