Одна людина загинула та ще три – постраждали через ворожі удари по Херсонщині

Впродовж дня суботи, 9 травня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще три – отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти били по населених пунктах Херсонщини артилерією та дронами.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, три – дістали травм", - заявили у прокуратурі.

Вдень загарбники атакували село Незламне ударними дронами – загинула жінка 58-ми років. Ще один чоловік дістав поранення. Обидва в момент обстрілу перебували на вулиці.

Також від ворожих дронів одна людина постраждала у Комишанах, ще одна - в Томиній Балці.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, гаражі та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ну,добре що на парадє ніхто не обісрався,а зараз давай пановай(((Так і з любою поступкою щодо територій: підіть з данбаса,а потім далі за списком((Москалям вірити це себе награти(((
09.05.2026 19:17 Відповісти
Перемир'я від касапів?

А персонаж "вова" бздить вийти на сцену. Вчора, щоправда виходив на сцену 95-го кварталу зі своїм Указом....
09.05.2026 19:20 Відповісти
Ну якщо кацапня порушила перемир'я то чому не вїПашили по крававій плоШЧі?
09.05.2026 20:13 Відповісти
Кончений день.
Невиджу цю шнягу.
09.05.2026 20:33 Відповісти
невже крім ЗЕбіла ще хтось повірив у "перемир"я" від кацапів?
09.05.2026 21:01 Відповісти
 
 