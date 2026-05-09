Одна людина загинула та ще три – постраждали через ворожі удари по Херсонщині

Впродовж дня суботи, 9 травня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще три – отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертва та постраждалі

Окупанти били по населених пунктах Херсонщини артилерією та дронами.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, три – дістали травм", - заявили у прокуратурі.

Вдень загарбники атакували село Незламне ударними дронами – загинула жінка 58-ми років. Ще один чоловік дістав поранення. Обидва в момент обстрілу перебували на вулиці.

Також від ворожих дронів одна людина постраждала у Комишанах, ще одна - в Томиній Балці.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, гаражі та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

