Четыре человека пострадали в результате российских атак на Херсонщину
В течение дня в воскресенье, 10 мая, российские захватчики атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью дронов различных типов. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как рассказали в прокуратуре, трое жителей областного центра и жительница поселка Камышаны пострадали от вражеских атак, совершенных с помощью FPV-дронов и взрывчатки, которую оккупанты сбросили с БПЛА.
Зафиксированы повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль