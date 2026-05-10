Четыре человека пострадали в результате российских атак на Херсонщину

В течение дня в воскресенье, 10 мая, российские захватчики атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью дронов различных типов. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие 

Как рассказали в прокуратуре, трое жителей областного центра и жительница поселка Камышаны пострадали от вражеских атак, совершенных с помощью FPV-дронов и взрывчатки, которую оккупанты сбросили с БПЛА.

Зафиксированы повреждения 

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Херсон, атака, Херсонская область, Херсонский район, Камышаны
