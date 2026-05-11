Российский дрон убил женщину на окраине Херсона

В Херсонской области в результате российского нападения погибла мирная жительница.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Прокудина.

По официальным данным, трагедия произошла в поселке Камышаны. Женщина получила тяжелые ранения во время удара российского дрона утром 10 мая.

Медики пытались спасти пострадавшую, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Медики отчаянно боролись за жизнь 62-летней женщины, но травмы оказались смертельными", – сообщил глава области.

Атака дрона и ее последствия

По информации местных властей, российские войска продолжают применять беспилотники для ударов по населенным пунктам региона. В результате таких атак страдают мирные жители и разрушается инфраструктура.

В течение того же дня в Херсоне и пригороде также были ранены другие люди. Им оказывается необходимая помощь.

Обстрелы не прекращаются

Российские войска регулярно атакуют украинские города различными видами вооружения. Под удары попадают жилые дома, объекты энергетики и социальная инфраструктура.

Украинские власти подчеркивают, что такие действия носят целенаправленный характер и представляют угрозу для мирного населения. Международные организации также неоднократно заявляли о признаках военных преступлений в подобных атаках.

Зате члєнограй посмішив свій лохторат піснявим Указом.
Заодно зірвавши обмін 1000 полонених!!
І де нафуй Потужні діпстрайки якщо не можуть захистити Херсон від того що летить і обстрілює через річку
11.05.2026 00:46 Ответить
Жалко жінки, а якщо мала дітей то діти без мами залишились. (((
11.05.2026 01:13 Ответить
Якщо почитаєте новини про Херсон, то там щодня гинуть люди від дронових атак. Мало того що місто щодня потрепає від артилерійських обстрілів, так ще дрони перетворили життя у місті на суцільний жах. Свинособаки навіть і не приховують що вони створили у Олешках- це містечко на іншому березі Дніпра якраз навпроти Херсону, навчально-тренувальні центри операторів БПЛА, А Херсон для них як полігон для полювання і тренування. Полюють абсолютно за всім що рухається по місту.....І не видно навіть натяків на спроби влади якимось чином зупинити це жахіття....
11.05.2026 01:29 Ответить
