Российский дрон убил женщину на окраине Херсона
В Херсонской области в результате российского нападения погибла мирная жительница.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Прокудина.
По официальным данным, трагедия произошла в поселке Камышаны. Женщина получила тяжелые ранения во время удара российского дрона утром 10 мая.
Медики пытались спасти пострадавшую, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Медики отчаянно боролись за жизнь 62-летней женщины, но травмы оказались смертельными", – сообщил глава области.
Атака дрона и ее последствия
По информации местных властей, российские войска продолжают применять беспилотники для ударов по населенным пунктам региона. В результате таких атак страдают мирные жители и разрушается инфраструктура.
В течение того же дня в Херсоне и пригороде также были ранены другие люди. Им оказывается необходимая помощь.
Обстрелы не прекращаются
Российские войска регулярно атакуют украинские города различными видами вооружения. Под удары попадают жилые дома, объекты энергетики и социальная инфраструктура.
Украинские власти подчеркивают, что такие действия носят целенаправленный характер и представляют угрозу для мирного населения. Международные организации также неоднократно заявляли о признаках военных преступлений в подобных атаках.
Заодно зірвавши обмін 1000 полонених!!
І де нафуй Потужні діпстрайки якщо не можуть захистити Херсон від того що летить і обстрілює через річку