Российский дрон убил женщину на окраине Херсона

В Херсонской области в результате российского нападения погибла мирная жительница.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Прокудина.

По официальным данным, трагедия произошла в поселке Камышаны. Женщина получила тяжелые ранения во время удара российского дрона утром 10 мая.

Медики пытались спасти пострадавшую, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Медики отчаянно боролись за жизнь 62-летней женщины, но травмы оказались смертельными", – сообщил глава области.

Атака дрона и ее последствия

По информации местных властей, российские войска продолжают применять беспилотники для ударов по населенным пунктам региона. В результате таких атак страдают мирные жители и разрушается инфраструктура.

В течение того же дня в Херсоне и пригороде также были ранены другие люди. Им оказывается необходимая помощь.

Обстрелы не прекращаются

Российские войска регулярно атакуют украинские города различными видами вооружения. Под удары попадают жилые дома, объекты энергетики и социальная инфраструктура.

Украинские власти подчеркивают, что такие действия носят целенаправленный характер и представляют угрозу для мирного населения. Международные организации также неоднократно заявляли о признаках военных преступлений в подобных атаках.

