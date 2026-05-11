Одного из украинцев эвакуируют с лайнера, где вспыхнул хантавирус - МИД
Один из граждан Украины покинет борт лайнера MV Hondius, на котором обнаружили хантавирус, в рамках частичной эвакуации. Остальные четверо украинцев пока остаются на судне в составе экипажа и будут обеспечивать переход судна в Нидерланды.
Об этом hromadske сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
По информации оператора судна, признаков болезни среди граждан Украины на борту не зафиксировано.
Четверо украинцев-членов экипажа пока остаются на судне. После прибытия лайнера в Нидерланды их планируется направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.
Сотрудники консульства Украины в настоящее время находятся на связи с пятым украинцем, который должен покинуть судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.
Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы, Посольства Украины в Нидерландах, Посольства Украины в Испании и Консульства Украины в Малаге.
Что предшествовало?
По данным Sky News, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины, путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.
Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов. Его тело забрали на территории острова Святой Елены в Южной Атлантике. Впоследствии его 69-летняя жена потеряла сознание в аэропорту Южной Африки, пытаясь сесть на рейс в свою родную страну. Она скончалась в ближайшей больнице. Также скончался гражданин Германии.
Еще трое человек больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один голландец. Корабль MV Hondius стоит на якоре у Праи, столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на корабле в целях безопасности жителей Кабо-Верде.
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера зафиксировали хантавирус - это вирусная инфекция, переносимая животными и передающаяся человеку. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами, такими как крысы и мыши, особенно через их мочу, помет и слюну.
- Хантавирусы могут вызывать серьезные заболевания - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни протекают тяжело и требуют немедленной медицинской помощи. Лекарств против вируса нет.
