РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Вирус на круизном лайнере
2 058 39

Одного из украинцев эвакуируют с лайнера, где вспыхнул хантавирус - МИД

Одного из украинцев эвакуируют с лайнера, где вспыхнул хантавирус

Один из граждан Украины покинет борт лайнера MV Hondius, на котором обнаружили хантавирус, в рамках частичной эвакуации. Остальные четверо украинцев пока остаются на судне в составе экипажа и будут обеспечивать переход судна в Нидерланды.

Об этом hromadske сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По информации оператора судна, признаков болезни среди граждан Украины на борту не зафиксировано.

Четверо украинцев-членов экипажа пока остаются на судне. После прибытия лайнера в Нидерланды их планируется направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.

Сотрудники консульства Украины в настоящее время находятся на связи с пятым украинцем, который должен покинуть судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы, Посольства Украины в Нидерландах, Посольства Украины в Испании и Консульства Украины в Малаге.

Что предшествовало?

По данным Sky News, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины, путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.

Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов. Его тело забрали на территории острова Святой Елены в Южной Атлантике. Впоследствии его 69-летняя жена потеряла сознание в аэропорту Южной Африки, пытаясь сесть на рейс в свою родную страну. Она скончалась в ближайшей больнице. Также скончался гражданин Германии.

Еще трое человек больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один голландец. Корабль MV Hondius стоит на якоре у Праи, столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на корабле в целях безопасности жителей Кабо-Верде.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера зафиксировали хантавирус - это вирусная инфекция, переносимая животными и передающаяся человеку. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами, такими как крысы и мыши, особенно через их мочу, помет и слюну.
  • Хантавирусы могут вызывать серьезные заболевания - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни протекают тяжело и требуют немедленной медицинской помощи. Лекарств против вируса нет.

Читайте: Вакцину против хантавируса, который распространяется по миру, годами не могут создать из-за нехватки финансирования

Автор: 

вирус (564) инфекции (151) МИД (7048) украинцы (3912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Віруси постійно змінюються - це їх природа. І ніяке ГМО тут ні до чого. Не було ГМО коли вірус грипу мутував у іспанку на початку 20 сторічча, не було гмо під час епідемій чуми і тд.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:31 Ответить
+5
Якщо серед пасажирів кацапи тоді логічно звідки на лайнері щури, віруси, воші, глисти.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:45 Ответить
+4
Що, нова епідемія?
показать весь комментарий
11.05.2026 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, нова епідемія?
показать весь комментарий
11.05.2026 10:18 Ответить
От чес-слово, дістали вже тими "вірусами".
Краще б у нас зайнялися "зеленим вірусом", бо це справді стихійне лихо.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:23 Ответить
призовного віку?
показать весь комментарий
11.05.2026 10:23 Ответить
Привезе вірусу в Україну 😢
показать весь комментарий
11.05.2026 10:23 Ответить
У нас він вже є, і завжди був присутній. Дістали вже ці панікери, - "а-я-яй, у нас кілька пасажирів захворіло". А через те, що не борту лайнера не виявилося лікаря зі справжнім дипломом, кілька крутеликів навіть померло... Та щороку по всьому світу люди заражаються і хворіють.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:29 Ответить
Цей вірус ніколи не передавався від людини до людини, тому вважався безпечним для людей. Якщо доведено що став передаватися, тоді можлива епідемія, їште далі гмо та змінюйте генетику і не таке повилазе. Хоча генетичне втручання може позбутися великої кількості хвороб, але зміне світ навколо нас.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:25 Ответить
Віруси постійно змінюються - це їх природа. І ніяке ГМО тут ні до чого. Не було ГМО коли вірус грипу мутував у іспанку на початку 20 сторічча, не було гмо під час епідемій чуми і тд.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:31 Ответить
Я зробив гіпотезу і доки ви не доведете, що вона не вірна, вона має право на життя.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:35 Ответить
Вже довів.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:38 Ответить
Генетичне втручання теж мутація, але штучна, тому не довів.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:39 Ответить
Немає жодної інформації, що у Хантавірус хтось генетично втручався. Віруси постійно мутують - це природно, і ні від якого гмо і взагалі ні від чого не залежить… хіба що якісь особливо сприятливі умови для розмноження вірусу збільшують кількість мутацій.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:50 Ответить
Я взагалі чому звертаю увагу цей вірус, мишачій, а основні генетичні дослідження проводяться на мишах і дуже рідко на мавпах. Тому все може мати штучне походження. Ну і Вашу гіпотезу про природнє походження теж ніхто не відкидає.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:58 Ответить
Всі овочі і фрукти який ми їмо, це результат селекції. Всі без винятку.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:23 Ответить
І що з того? Який це має стосунок до теми хантавірусу?
показать весь комментарий
11.05.2026 12:17 Ответить
н7е несіть муйню. мутував , у лабораторіях як і КОВІД19 .
показать весь комментарий
11.05.2026 11:28 Ответить
Точно-точно? Маєте якісь докази? Чи лише фантазії невігласа, який не розуміє, що віруси мутують постійно і без лабораторій?
показать весь комментарий
11.05.2026 12:16 Ответить
Ніяке ГМО і генетика до цього відношення не мае, дебіле.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:21 Ответить
"Лідер" відправить літак за ним? Чи то тільки з дівчатами працює?
показать весь комментарий
11.05.2026 10:32 Ответить
Дрін. Президентський.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:35 Ответить
Було б непогано щоб він у тому літаку відсидів карантин
показать весь комментарий
11.05.2026 11:44 Ответить
З дівчатами з маленькими собачками.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:27 Ответить
І везіть його зразу до президента, нехай нагородить якоюсь медаллю.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:34 Ответить
Що це за круїзний лайнер , що по ньому криси бігають?
показать весь комментарий
11.05.2026 10:42 Ответить
Якщо серед пасажирів кацапи тоді логічно звідки на лайнері щури, віруси, воші, глисти.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:45 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2026 11:13 Ответить
Вірус підхопили орнітологи , які поперлися на мусорку в Аргентині подивитись на якусь рідку птаху , там вони і вдихнули вірус від якісь особи щурів. Потім вони поплили лайнером
показать весь комментарий
11.05.2026 11:15 Ответить
Не бійте одразу мене по макитрі, але..віддайте його в полон до москалів, хай буде 0-м пацієнтом для рашки..розумію, що потрібно замислитись про людяність, але..як порівняти людину в окопі на нулі та особу на коштовному круїзі, коли їде навала орків на Неньку?
показать весь комментарий
11.05.2026 11:36 Ответить
Везіть його в Нові Санжари
показать весь комментарий
11.05.2026 11:39 Ответить
дурачки опять под кондишинами или на сквозняках поторчали
показать весь комментарий
11.05.2026 11:42 Ответить
Правильно. Везите его сразу сюда. Что может пойти не так.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:44 Ответить
Нова хвиля залякування для подальшого введення карантину і розпихування людей під замок у власних бетонних коробках, аби не заважали винищенню людства до меж визначених падлючими владними уйо...ками.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:45 Ответить
Ну что ***,здравствуй новая эпидемия?
показать весь комментарий
11.05.2026 11:51 Ответить
Поки йде війна, ніякий барановірус нам не загрожує... Згадайте, як хутко зник барановірус №1 в лютому 22...😡
показать весь комментарий
11.05.2026 11:54 Ответить
Та це прямо " подарунок" , ТЦК всі обов'язково в балаклавах - вірус же. Потім вакцинація всіх під наглядом ТЦК. А на крайняк вакцини світу можна на ЗСУ на передовій протестувати.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:51 Ответить


показать весь комментарий
11.05.2026 16:47 Ответить
 
 