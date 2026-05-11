Одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус — МЗС

Один з громадян України залишить борт лайнера MV Hondius, де знайшли хантавірус, у межах часткової евакуації. Решта четверо українців поки залишаються на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів.

Про це hromadske повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано.

Четверо українців-членів екіпажу поки залишаються на судні. Після прибуття лайнера до Нідерландів їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину.

Посадовці з консульства України нині перебувають на контакті з п’ятим українцем, який має залишити судно у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, Посольства України в Нідерландах, Посольства України в Іспанії та Консульства України в Малазі.

Що передувало?

За даними Sky News, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.

Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Також помер громадянин Німеччини.

Ще троє людей хворі, зокрема два члени екіпажу, один британець та один нідерландець. Корабель MV Hondius стоїть на якорі біля Праї, столиці Кабо-Верде. Пасажири залишаються на кораблі задля безпеки жителів Кабо-Верде.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на борту лайнера зафіксували хантавірус — це вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину.

Хантавіруси можуть спричиняти серйозні хвороби — геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги. Ліків проти вірусу немає.

