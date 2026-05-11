Одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус — МЗС

Один з громадян України залишить борт лайнера MV Hondius, де знайшли хантавірус, у межах часткової евакуації. Решта четверо українців поки залишаються на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів.

Про це hromadske повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано.

Четверо українців-членів екіпажу поки залишаються на судні. Після прибуття лайнера до Нідерландів їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину.

Посадовці з консульства України нині перебувають на контакті з п’ятим українцем, який має залишити судно у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, Посольства України в Нідерландах, Посольства України в Іспанії та Консульства України в Малазі.

Що передувало?

За даними Sky News, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.

Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Також помер громадянин Німеччини.

Ще троє людей хворі, зокрема два члени екіпажу, один британець та один нідерландець. Корабель MV Hondius стоїть на якорі біля Праї, столиці Кабо-Верде. Пасажири залишаються на кораблі задля безпеки жителів Кабо-Верде.

  • За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на борту лайнера зафіксували хантавірус — це вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину.
  • Хантавіруси можуть спричиняти серйозні хвороби — геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги. Ліків проти вірусу немає.

Читайте: Вакцину проти хантавірусу, який поширюється світом, роками не можуть створити через брак фінансування

Топ коментарі
Віруси постійно змінюються - це їх природа. І ніяке ГМО тут ні до чого. Не було ГМО коли вірус грипу мутував у іспанку на початку 20 сторічча, не було гмо під час епідемій чуми і тд.
11.05.2026 10:31 Відповісти
Якщо серед пасажирів кацапи тоді логічно звідки на лайнері щури, віруси, воші, глисти.
11.05.2026 10:45 Відповісти
Що, нова епідемія?
11.05.2026 10:18 Відповісти
Що, нова епідемія?
11.05.2026 10:18 Відповісти
От чес-слово, дістали вже тими "вірусами".
Краще б у нас зайнялися "зеленим вірусом", бо це справді стихійне лихо.
11.05.2026 11:23 Відповісти
призовного віку?
11.05.2026 10:23 Відповісти
Привезе вірусу в Україну 😢
11.05.2026 10:23 Відповісти
У нас він вже є, і завжди був присутній. Дістали вже ці панікери, - "а-я-яй, у нас кілька пасажирів захворіло". А через те, що не борту лайнера не виявилося лікаря зі справжнім дипломом, кілька крутеликів навіть померло... Та щороку по всьому світу люди заражаються і хворіють.
11.05.2026 11:29 Відповісти
Цей вірус ніколи не передавався від людини до людини, тому вважався безпечним для людей. Якщо доведено що став передаватися, тоді можлива епідемія, їште далі гмо та змінюйте генетику і не таке повилазе. Хоча генетичне втручання може позбутися великої кількості хвороб, але зміне світ навколо нас.
11.05.2026 10:25 Відповісти
11.05.2026 10:31 Відповісти
Я зробив гіпотезу і доки ви не доведете, що вона не вірна, вона має право на життя.
11.05.2026 10:35 Відповісти
Вже довів.
11.05.2026 10:38 Відповісти
Генетичне втручання теж мутація, але штучна, тому не довів.
11.05.2026 10:39 Відповісти
Немає жодної інформації, що у Хантавірус хтось генетично втручався. Віруси постійно мутують - це природно, і ні від якого гмо і взагалі ні від чого не залежить… хіба що якісь особливо сприятливі умови для розмноження вірусу збільшують кількість мутацій.
11.05.2026 10:50 Відповісти
Я взагалі чому звертаю увагу цей вірус, мишачій, а основні генетичні дослідження проводяться на мишах і дуже рідко на мавпах. Тому все може мати штучне походження. Ну і Вашу гіпотезу про природнє походження теж ніхто не відкидає.
11.05.2026 10:58 Відповісти
Всі овочі і фрукти який ми їмо, це результат селекції. Всі без винятку.
11.05.2026 11:23 Відповісти
І що з того? Який це має стосунок до теми хантавірусу?
11.05.2026 12:17 Відповісти
н7е несіть муйню. мутував , у лабораторіях як і КОВІД19 .
11.05.2026 11:28 Відповісти
Точно-точно? Маєте якісь докази? Чи лише фантазії невігласа, який не розуміє, що віруси мутують постійно і без лабораторій?
11.05.2026 12:16 Відповісти
Ніяке ГМО і генетика до цього відношення не мае, дебіле.
11.05.2026 11:21 Відповісти
"Лідер" відправить літак за ним? Чи то тільки з дівчатами працює?
11.05.2026 10:32 Відповісти
Дрін. Президентський.
11.05.2026 10:35 Відповісти
Було б непогано щоб він у тому літаку відсидів карантин
11.05.2026 11:44 Відповісти
З дівчатами з маленькими собачками.
11.05.2026 12:27 Відповісти
І везіть його зразу до президента, нехай нагородить якоюсь медаллю.
11.05.2026 10:34 Відповісти
Що це за круїзний лайнер , що по ньому криси бігають?
11.05.2026 10:42 Відповісти
11.05.2026 10:45 Відповісти
11.05.2026 11:13 Відповісти
Вірус підхопили орнітологи , які поперлися на мусорку в Аргентині подивитись на якусь рідку птаху , там вони і вдихнули вірус від якісь особи щурів. Потім вони поплили лайнером
11.05.2026 11:15 Відповісти
Не бійте одразу мене по макитрі, але..віддайте його в полон до москалів, хай буде 0-м пацієнтом для рашки..розумію, що потрібно замислитись про людяність, але..як порівняти людину в окопі на нулі та особу на коштовному круїзі, коли їде навала орків на Неньку?
11.05.2026 11:36 Відповісти
Везіть його в Нові Санжари
11.05.2026 11:39 Відповісти
дурачки опять под кондишинами или на сквозняках поторчали
11.05.2026 11:42 Відповісти
Правильно. Везите его сразу сюда. Что может пойти не так.
11.05.2026 11:44 Відповісти
Нова хвиля залякування для подальшого введення карантину і розпихування людей під замок у власних бетонних коробках, аби не заважали винищенню людства до меж визначених падлючими владними уйо...ками.
11.05.2026 11:45 Відповісти
Ну что ***,здравствуй новая эпидемия?
11.05.2026 11:51 Відповісти
Поки йде війна, ніякий барановірус нам не загрожує... Згадайте, як хутко зник барановірус №1 в лютому 22...😡
11.05.2026 11:54 Відповісти
Та це прямо " подарунок" , ТЦК всі обов'язково в балаклавах - вірус же. Потім вакцинація всіх під наглядом ТЦК. А на крайняк вакцини світу можна на ЗСУ на передовій протестувати.
11.05.2026 12:51 Відповісти


