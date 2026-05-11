Вакцину проти хантавірусу, який поширюється світом, роками не можуть створити через брак фінансування

Вакцини та ефективного лікування проти хантавірусу досі не існує, попри те, що науковці працюють над цим уже десятиліттями.

Однією з головних причин затримки досліджень є хронічний брак фінансування, повідомляє New York Times, цитує Цензор.НЕТ.

За даними видання, більшість розробок досі перебувають на ранніх етапах, а затверджених препаратів або широко доступних вакцин проти хантавірусу наразі немає. Через це лікарі не мають достатніх інструментів для боротьби з інфекцією у випадках спалахів.

Брак фінансування гальмує розробку вакцини

Ситуація загострилася після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували смертельні випадки. Експерти називають це "сигналом тривоги" для світової медицини.

За словами дослідниці інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі, медична система наразі не готова ефективно протистояти цьому вірусу. Основною причиною є те, що хантавірус рідко уражає людей, тому не отримує достатнього фінансування для масштабних досліджень.

Фахівці зазначають: якби боротьба з вірусом стала пріоритетом, створення вакцини могло б просуватися значно швидше.

Вчені також пояснюють, що розробку ускладнює і специфіка самого вірусу. Існують два основні типи хантавірусів — так звані "Старого Світу" (поширені в Європі та Азії) та "Нового Світу" (в Америці). Саме останній, зокрема вірус Анд, пов’язують зі спалахом на лайнері.

Наразі деякі вакцини проти окремих штамів "Старого Світу" вже існують, однак їхня ефективність залишається обмеженою. Водночас проти хантавірусів "Нового Світу" ліцензованих вакцин немає взагалі.

Додатковою проблемою є складність проведення досліджень: випадки зараження серед людей трапляються рідко, а відповідних моделей для тестування на великих тваринах практично немає. Через це випробування нових препаратів просуваються дуже повільно.

На цьому тлі спалах на борту MV Hondius, який призвів до загибелі щонайменше трьох людей, знову привернув увагу до небезпеки хантавірусу. Хвороба може викликати тяжкі ураження легень або нирок і в окремих випадках закінчується летально.

Експерти наголошують: без належного фінансування та міжнародної уваги людство й надалі залишатиметься беззахисним перед цією рідкісною, але потенційно смертельною інфекцією.