Вакцину проти хантавірусу, який поширюється світом, роками не можуть створити через брак фінансування

Вакцини та ефективного лікування проти хантавірусу досі не існує, попри те, що науковці працюють над цим уже десятиліттями.

Однією з головних причин затримки досліджень є хронічний брак фінансування, повідомляє New York Times, цитує Цензор.НЕТ.

За даними видання, більшість розробок досі перебувають на ранніх етапах, а затверджених препаратів або широко доступних вакцин проти хантавірусу наразі немає. Через це лікарі не мають достатніх інструментів для боротьби з інфекцією у випадках спалахів.

Брак фінансування гальмує розробку вакцини

Ситуація загострилася після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували смертельні випадки. Експерти називають це "сигналом тривоги" для світової медицини.

За словами дослідниці інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі, медична система наразі не готова ефективно протистояти цьому вірусу. Основною причиною є те, що хантавірус рідко уражає людей, тому не отримує достатнього фінансування для масштабних досліджень.

Фахівці зазначають: якби боротьба з вірусом стала пріоритетом, створення вакцини могло б просуватися значно швидше.

Вчені також пояснюють, що розробку ускладнює і специфіка самого вірусу. Існують два основні типи хантавірусів — так звані "Старого Світу" (поширені в Європі та Азії) та "Нового Світу" (в Америці). Саме останній, зокрема вірус Анд, пов’язують зі спалахом на лайнері.

Наразі деякі вакцини проти окремих штамів "Старого Світу" вже існують, однак їхня ефективність залишається обмеженою. Водночас проти хантавірусів "Нового Світу" ліцензованих вакцин немає взагалі.

Додатковою проблемою є складність проведення досліджень: випадки зараження серед людей трапляються рідко, а відповідних моделей для тестування на великих тваринах практично немає. Через це випробування нових препаратів просуваються дуже повільно.

На цьому тлі спалах на борту MV Hondius, який призвів до загибелі щонайменше трьох людей, знову привернув увагу до небезпеки хантавірусу. Хвороба може викликати тяжкі ураження легень або нирок і в окремих випадках закінчується летально.

Експерти наголошують: без належного фінансування та міжнародної уваги людство й надалі залишатиметься беззахисним перед цією рідкісною, але потенційно смертельною інфекцією.

  • До слова, у сусідній з Україною  Польщі запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу.
  • Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив про виявлення симптомів хантавірусу в одного з п'яти громадян, яких у неділю евакуювали з острова Тенерифе.

Новий-вірус-ми-всі-помрем-дайте-дєняк!

11.05.2026 01:25 Відповісти
Хай засунуть цей вірус голові ВОЗ в дупу.
11.05.2026 05:06 Відповісти
його можно взяти у кацапських пропагандитстських пабліках, а далі він розповсюджується і в українському інформпросторі, зокрема і через Цензорнет у тому числі.
11.05.2026 02:00 Відповісти
хантавирус человеку от человека не передаётся
11.05.2026 00:43 Відповісти
Тоді як він на кораблі передався?

Вступили у мишачі фекалії, прийшли на облавок корабля, не витерли ноги об мокру ганчірку?

"Андес", схоже, таки передається. Але при "дуже близькому контакті" (цитата)
11.05.2026 00:55 Відповісти
Цей штам справді передається, але при тісному контакті, а саме - тривале перебування поруч у закритому приміщенні, спільну каюту, догляд за хворим, контакт із слиною чи респіраторними виділеннями, дуже близьке спілкування протягом кількох днів.
11.05.2026 03:40 Відповісти
Саме цей штам передається, не вводіть людей в оману!
11.05.2026 01:58 Відповісти
Де цей вірус взяти? Можна кацапам через бпла розповсюджувати.
11.05.2026 00:55 Відповісти
його можно взяти у кацапських пропагандитстських пабліках, а далі він розповсюджується і в українському інформпросторі, зокрема і через Цензорнет у тому числі.
11.05.2026 02:00 Відповісти
Щури є переносниками вірусу. Заражаються тiльки люди
Кацапам вiн не страшний
11.05.2026 02:36 Відповісти
Вакцина от вируса от которого заболевают по 10 человек в год, что за идиотизм,
11.05.2026 02:19 Відповісти
Але якщо це комусь потрібно роздути то роздують до розміру попередньої епідемії. Світ знову закриється.
11.05.2026 02:29 Відповісти
Було б непогано, на кілька місяців, щоб нафта впала до 0 баксів.
Ну, це поки ти не станеш ось цією десятою людиною
Ну допустим кто то потратил несколько миллиардов что бы сделать вакцину. Ты бы сделал себе прививку что бы иметь возможность не заболеть вирусом подхватить который есть один шанс на 10 миллионов, а умереть соответственно на 50000000? Да у тебя сконать от самой прививки будет шанс в 100-200 раз выше. Про не смертельные эффекты я уже и не говорю
11.05.2026 14:01 Відповісти
Хтоб ще вакцину від рашизма зробив 🤔
11.05.2026 06:30 Відповісти
Існує безліч, 9мм, 5.45, 7.62 і т.д.
Не існує, бо замало людей помирає, і бігфармі то "економічно недоцільно"... Але, якщо напрягтись та зробити його більш активно туристуючим, отут вони розвернуться на повну, і вакцина буде вже за тиждень... А, ні, за два тижні...
Ну все зрозуміло.А чому мовчить наш міністр охорони здоров'я?Гроші,зароблені на коронавірусі вже ж закінчилися.
11.05.2026 08:01 Відповісти
Вакцини досі немає, але через місяць, о чудо, з'явилася вакцина!!! Коліться, дебіли, то подихайте швидше... Кого не вбили війною, доб'єм вакциною від нового неіснуючого вірусу...
Барановірус №2 🤡🤡🤡
Якщо коротко:
"Дайте нам багацько грошей!"
О, людей знову годують "гівном".
Ничего. Скоро финансирование будет.
