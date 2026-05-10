У ЦГЗ пояснили, як не заразитися хантавірусом

В Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у заяві Центру громадського здоров’я, яку озвучив речник Микола Ганіч в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вірус у більшості випадків передається від гризунів до людини. Між людьми він не поширюється, за винятком рідкісного штаму "Андес", який може передаватися лише за тривалого тісного контакту.

Як передається хантавірус і чим він небезпечний

Фахівці пояснюють, що зараження найчастіше відбувається через контакт із виділеннями гризунів. Вірус може потрапити в організм через пил, забруднені поверхні або їжу.

Микола Ганіч наголосив, що в місцях, де можуть бути гризуни, потрібно уникати сухого прибирання, яке піднімає пил у повітря.

"Потрібно бути обережними й уникати можливого контакту, тому що цей вірус може передаватися через виділення гризунів, які можуть міститися в пилу, на поверхнях, їжі, якщо вона була незахищена", — зазначив він.

Ситуація з хантавірусом у світі та пов’язані випадки

У ЦГЗ зазначають, що хантавіруси можуть викликати два основні типи хвороби — геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яка поширена в Європі та Азії, а також легеневий синдром, характерний для Америки.

На тлі міжнародних випадків інфікування увага до вірусу зросла. Зокрема, на круїзному судні MV Hondius, що перебуває в Атлантиці, зафіксували спалах інфекції з летальними випадками.

У Польщі після цього запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажирами лайнера. Медики зазначають, що симптомів у неї поки немає, однак спостереження триватиме сім днів.