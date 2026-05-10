У ЦГЗ пояснили, як не заразитися хантавірусом

Чи загрожує хантавірус Україні

В Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у заяві Центру громадського здоров’я, яку озвучив речник Микола Ганіч в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вірус у більшості випадків передається від гризунів до людини. Між людьми він не поширюється, за винятком рідкісного штаму "Андес", який може передаватися лише за тривалого тісного контакту.

Як передається хантавірус і чим він небезпечний

Фахівці пояснюють, що зараження найчастіше відбувається через контакт із виділеннями гризунів. Вірус може потрапити в організм через пил, забруднені поверхні або їжу.

Микола Ганіч наголосив, що в місцях, де можуть бути гризуни, потрібно уникати сухого прибирання, яке піднімає пил у повітря.

"Потрібно бути обережними й уникати можливого контакту, тому що цей вірус може передаватися через виділення гризунів, які можуть міститися в пилу, на поверхнях, їжі, якщо вона була незахищена", — зазначив він.

Ситуація з хантавірусом у світі та пов’язані випадки

У ЦГЗ зазначають, що хантавіруси можуть викликати два основні типи хвороби — геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яка поширена в Європі та Азії, а також легеневий синдром, характерний для Америки.

На тлі міжнародних випадків інфікування увага до вірусу зросла. Зокрема, на круїзному судні MV Hondius, що перебуває в Атлантиці, зафіксували спалах інфекції з летальними випадками.

У Польщі після цього запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажирами лайнера. Медики зазначають, що симптомів у неї поки немає, однак спостереження триватиме сім днів.

Найстрашніший "хантавірус" - це вірус "зє-банашка".
Розповсюджується через телевізор. Інкубаційного періоду немає, або вкрай незначний.
Від цієї епідемії заразилися мільйони, загинули сотні тисяч і країна лежить у руїнах...
10.05.2026 23:16 Відповісти
Геть як на кацапах - ліліпутозараза. Видно це все від бункерного пацюка пішло.
10.05.2026 23:24
10.05.2026 23:24 Відповісти
11.05.2026 00:19 Відповісти
11.05.2026 00:19 Відповісти
Вони , дійсно , страшенно схожі , як два головорізи 😡
11.05.2026 00:35
11.05.2026 00:35 Відповісти
А чого як? Вони дiйсно - живодери.
11.05.2026 09:08
11.05.2026 09:08 Відповісти
Ліворуч вилитий друг зеленського кошовий!
11.05.2026 09:27
11.05.2026 09:27 Відповісти
А ще він для багатьох заражених практично не лікується!
11.05.2026 09:29
11.05.2026 09:29 Відповісти
А готують їжу разом зі щурами,бачили? а купаються там,де трупів палять бачили?
10.05.2026 23:42
10.05.2026 23:42 Відповісти
головний щур сидить в бункері в мацкві і розпоширює раша-вірус.
11.05.2026 00:02
11.05.2026 00:02 Відповісти
Та там різні процедури! Якісь спільноти чи касти палять, якісь пускають тіло за течією священної ріки.
11.05.2026 00:54
11.05.2026 00:54 Відповісти
Якісь просто какають на спеціальних полях,а якісь будь де.
11.05.2026 01:03
11.05.2026 01:03 Відповісти
Вже вияснили що ролік був знятий два роки тому. А до нього ще припасували інші, які реально в Індії були зроблені. Так що не розганяй тут.
11.05.2026 02:36
11.05.2026 02:36 Відповісти
І доповню. Ще з дитинства пам'ятаю як в нашій сільскій річці на Кіровоградщині також прали одяг та білизну. Не знаю скільки людей вмерло від того але зараз вже, маю надію, не перуть. Бо є пралки та вода в хатах.
11.05.2026 02:40
11.05.2026 02:40 Відповісти
у вірусах є одно прекрасна річ - від них неможливо купити бронь, тому їх можна розглядати як покарання для всіх, а кого за що, то вже кожний хай сам вирішує!
10.05.2026 23:27
10.05.2026 23:27 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, той хантавірус - це звичайна модифікація грипу, потрібно берегтись, їсти вітаміни і займатись спортом і інякий вірус не буде страшний!
10.05.2026 23:31
10.05.2026 23:31 Відповісти
У цих вірусів різні поверхневі білки, різна довжина генома, різна кількість сегментів РНК, вони інфікують різні типи клітин, і мають абсолютно різні впливи на регуляцію цитокінів.
Почитали хоча б Вікіпедію, перед тим як писати дурниці....
10.05.2026 23:57

Почитали хоча б Вікіпедію, перед тим як писати дурниці....
10.05.2026 23:57 Відповісти
І ще одне. Вони не вчора з'явилися, а тисячі років живуть поряд з нами. І не варто нагадувати про мутації, вони завжди мутували під впливом різноманітних чинників. Але якось людство вижило і продовжує існувати.
11.05.2026 09:17
11.05.2026 09:17 Відповісти
Солнце, воздух и вода
Это, братцы, всё херня
Только бодрый онанизм
Укрепляет организм!

Стишок из далёкого детства.
11.05.2026 10:28 Відповісти
Це не грип..це аналог мишиної лихоманки..розповсюджена в південних регіонах кацапії та криму
11.05.2026 12:01
11.05.2026 12:01 Відповісти
Індуси і інші готують їжу і там щурі бігають.
10.05.2026 23:40
10.05.2026 23:40 Відповісти
в мене в селі теж щурі бігають..То й що?
11.05.2026 00:00
11.05.2026 00:00 Відповісти
та і в містах також бігають..
11.05.2026 00:11 Відповісти
нічого хорошого. Труїти не пробували?
11.05.2026 01:44
11.05.2026 01:44 Відповісти
А є порадавчених і санітарних служб та мозу до місцевої влади та комунальних служд, що до проведення дератизації в містах, в будинках? Хтось знає, що її не робоять вже взагалі і тому і мишей і щурів і навіть летючих мишей чимала кількість?
Дивлюсь у вікно, а там стаї летючих мишей які гайсають в небі наче хмари.
11.05.2026 00:07
Дивлюсь увікно, а там стаї летючих мишей які гайсають в небі наче хмари.
11.05.2026 00:07 Відповісти
Надеюсь, это не перерастёт в очередную жесть.
11.05.2026 00:10
11.05.2026 00:10 Відповісти
щурі-малороси,
інфіковані рузьге міром,
гірше хантавірусу..
11.05.2026 00:15 Відповісти
Любий манкурт тлiнний.
11.05.2026 09:22 Відповісти
«Між людьми він не поширюється, за винятком рідкісного штаму "Андес", який може передаватися лише за тривалого тісного контакту»

Виглядає, як пропаганда нетривалих (хаотичних) статевих звʼязків.
11.05.2026 00:50 Відповісти
🤡🤡🤡
11.05.2026 05:24 Відповісти
До уваги вояджерiв з грошвою: - Я не зрозумiв... На лайнерi - крисва? - розтлумачте будь ласочка.
11.05.2026 09:12
11.05.2026 09:12 Відповісти
Таке враження, шо лайнер нiколи не бачив фумiгацii, - ось так муйня, малята-вояджеристи.
11.05.2026 09:18
11.05.2026 09:18 Відповісти
Вони категорично впевнені, що гризунів там немає...
...до того моменту, поки судно не почне тонути
11.05.2026 09:19 Відповісти
На шо натяк, мовляв грошi е, розум не потрiбен?
11.05.2026 09:24
11.05.2026 09:24 Відповісти
Щурі за сотні років навчилися виживати на корабликах.
Капітан, команда, пасажири - вони лише гості, а от щурі там аборигени
11.05.2026 09:33 Відповісти
Тiпо , щурики першi зiграють "аbandon ship", а значить першi сповiстять вояджерiв.
11.05.2026 09:30
11.05.2026 09:30 Відповісти
Не вiдкидаемо версiю, що на лайнерi був камiкадце для близьких стосункiв, котрий вирвався з якихось чiгiрей (з дерези, котра кишить тараканами, блохами, клопами та щурами)...
11.05.2026 09:51
11.05.2026 09:51 Відповісти
індуси приїдуть разом з крисами
так що..
11.05.2026 09:54 Відповісти
Ой, iндуси , котрi працюють в обслузi, привозять на кораблi цiлу тьму клопiв... Кажуть , шо багацько iндусiв, останнiм часом, з`явилося на мацквабадi (найманцi).
11.05.2026 10:02
11.05.2026 10:02 Відповісти
Крим-Конго геморагічна гарячка (ККГГ)..в 80-х косила військові наметові табори поволжжя та південного уралу..заражались коли підметали підлогу...
Щоб позбавитись щурів у дворі потрібно взяти дерев'яний ящик, зловити щура, помістити його в ящик і підпалити посеред двору..так щоб щур моторошно верещав...і щурі підуть геть
11.05.2026 11:20 Відповісти
 
 