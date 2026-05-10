3 704 23

В ЦОЗ объяснили, как не заразиться хантавирусом

Угрожает ли хантавирус Украине

В Украине ежегодно регистрируются десятки случаев хантавирусной инфекции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центра общественного здоровья, которое озвучил спикер Николай Ганич в эфире национального телемарафона.

По его словам, вирус в большинстве случаев передается от грызунов к человеку. Между людьми он не распространяется, за исключением редкого штамма "Андес", который может передаваться только при длительном тесном контакте.

Как передается хантавирус и чем он опасен

Специалисты объясняют, что заражение чаще всего происходит через контакт с выделениями грызунов. Вирус может попасть в организм через пыль, загрязненные поверхности или пищу.

Николай Ганич подчеркнул, что в местах, где могут быть грызуны, нужно избегать сухой уборки, которая поднимает пыль в воздух.

"Нужно быть осторожными и избегать возможного контакта, потому что этот вирус может передаваться через выделения грызунов, которые могут содержаться в пыли, на поверхностях, в еде, если она была незащищена", - отметил он.

Ситуация с хантавирусом в мире и связанные случаи

В ЦОЗ отмечают, что хантавирусы могут вызывать два основных типа болезни - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая распространена в Европе и Азии, а также легочный синдром, характерный для Америки.

На фоне международных случаев заражения внимание к вирусу возросло. В частности, на круизном судне MV Hondius, находящемся в Атлантике, зафиксировали вспышку инфекции с летальными исходами.

В Польше после этого ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажирами лайнера. Медики отмечают, что симптомов у нее пока нет, однако наблюдение продлится семь дней.

Найстрашніший "хантавірус" - це вірус "зє-банашка".
Розповсюджується через телевізор. Інкубаційного періоду немає, або вкрай незначний.
Від цієї епідемії заразилися мільйони, загинули сотні тисяч і країна лежить у руїнах...
10.05.2026 23:16
Нам варто перейматись не через цей розпіарений "хантавірус", а через ті хвороби, віруси, які до нас потраплять через мігрантів...

P.s. Мабуть, вже всі бачили відео, як вони в річках прають речі? Хоча, нам скажуть, що то все ІПСО.
10.05.2026 23:20
Геть як на кацапах - ліліпутозараза. Видно це все від бункерного пацюка пішло.
10.05.2026 23:24
10.05.2026 23:16
10.05.2026 23:24
11.05.2026 00:19
Вони , дійсно , страшенно схожі , як два головорізи 😡
11.05.2026 00:35
10.05.2026 23:20
А готують їжу разом зі щурами,бачили? а купаються там,де трупів палять бачили?
10.05.2026 23:42
головний щур сидить в бункері в мацкві і розпоширює раша-вірус.
11.05.2026 00:02
Та там різні процедури! Якісь спільноти чи касти палять, якісь пускають тіло за течією священної ріки.
11.05.2026 00:54
Якісь просто какають на спеціальних полях,а якісь будь де.
11.05.2026 01:03
Вже вияснили що ролік був знятий два роки тому. А до нього ще припасували інші, які реально в Індії були зроблені. Так що не розганяй тут.
11.05.2026 02:36
І доповню. Ще з дитинства пам'ятаю як в нашій сільскій річці на Кіровоградщині також прали одяг та білизну. Не знаю скільки людей вмерло від того але зараз вже, маю надію, не перуть. Бо є пралки та вода в хатах.
11.05.2026 02:40
у вірусах є одно прекрасна річ - від них неможливо купити бронь, тому їх можна розглядати як покарання для всіх, а кого за що, то вже кожний хай сам вирішує!
10.05.2026 23:27
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, той хантавірус - це звичайна модифікація грипу, потрібно берегтись, їсти вітаміни і займатись спортом і інякий вірус не буде страшний!
10.05.2026 23:31
У цих вірусів різні поверхневі білки, різна довжина генома, різна кількість сегментів РНК, вони інфікують різні типи клітин, і мають абсолютно різні впливи на регуляцію цитокінів.

Почитали хоча б Вікіпедію, перед тим як писати дурниці....
10.05.2026 23:57
Індуси і інші готують їжу і там щурі бігають.
10.05.2026 23:40
в мене в селі теж щурі бігають..То й що?
11.05.2026 00:00
та і в містах також бігають..
11.05.2026 00:11
нічого хорошого. Труїти не пробували?
11.05.2026 01:44
А є порадавчених і санітарних служб та мозу до місцевої влади та комунальних служд, що до проведення дератизації в містах, в будинках? Хтось знає, що її не робоять вже взагаліі тому і мишейі щцрів і навіть летючих мишей чимала кількість?
Дивлюсь увікно, а там стаї летючих мишей які гайсають в небі наче хмари.
11.05.2026 00:07
Надеюсь, это не перерастёт в очередную жесть.
11.05.2026 00:10
щурі-малороси,
інфіковані рузьге міром,
гірше хантавірусу..
11.05.2026 00:15
«Між людьми він не поширюється, за винятком рідкісного штаму "Андес", який може передаватися лише за тривалого тісного контакту»

Виглядає, як пропаганда нетривалих (хаотичних) статевих звʼязків.
11.05.2026 00:50
 
 