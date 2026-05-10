В ЦОЗ объяснили, как не заразиться хантавирусом

В Украине ежегодно регистрируются десятки случаев хантавирусной инфекции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центра общественного здоровья, которое озвучил спикер Николай Ганич в эфире национального телемарафона.

По его словам, вирус в большинстве случаев передается от грызунов к человеку. Между людьми он не распространяется, за исключением редкого штамма "Андес", который может передаваться только при длительном тесном контакте.

Как передается хантавирус и чем он опасен

Специалисты объясняют, что заражение чаще всего происходит через контакт с выделениями грызунов. Вирус может попасть в организм через пыль, загрязненные поверхности или пищу.

Николай Ганич подчеркнул, что в местах, где могут быть грызуны, нужно избегать сухой уборки, которая поднимает пыль в воздух.

"Нужно быть осторожными и избегать возможного контакта, потому что этот вирус может передаваться через выделения грызунов, которые могут содержаться в пыли, на поверхностях, в еде, если она была незащищена", - отметил он.

Ситуация с хантавирусом в мире и связанные случаи

В ЦОЗ отмечают, что хантавирусы могут вызывать два основных типа болезни - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая распространена в Европе и Азии, а также легочный синдром, характерный для Америки.

На фоне международных случаев заражения внимание к вирусу возросло. В частности, на круизном судне MV Hondius, находящемся в Атлантике, зафиксировали вспышку инфекции с летальными исходами.

В Польше после этого ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажирами лайнера. Медики отмечают, что симптомов у нее пока нет, однако наблюдение продлится семь дней.