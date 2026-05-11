Вакцину против хантавируса, который распространяется по миру, годами не могут создать из-за недостатка финансирования

Вакцины и эффективного лечения от хантавируса до сих пор не существует, несмотря на то, что ученые работают над этим уже десятилетиями.

Одной из главных причин задержки исследований является хроническая нехватка финансирования, сообщает New York Times, цитирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, большинство разработок до сих пор находятся на ранних этапах, а утвержденных препаратов или широко доступных вакцин против хантавируса пока нет. Из-за этого у врачей нет достаточных инструментов для борьбы с инфекцией в случаях вспышек.

Нехватка финансирования тормозит разработку вакцины

Ситуация обострилась после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, где были зафиксированы летальные случаи. Эксперты называют это "сигналом тревоги" для мировой медицины.

По словам исследовательницы инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами, медицинская система пока не готова эффективно противостоять этому вирусу. Основная причина заключается в том, что хантавирус редко поражает людей, поэтому не получает достаточного финансирования для масштабных исследований.

Специалисты отмечают: если бы борьба с вирусом стала приоритетом, создание вакцины могло бы продвигаться значительно быстрее.

Ученые также объясняют, что разработку затрудняет и специфика самого вируса. Существуют два основных типа хантавирусов - так называемые "Старого Света" (распространенные в Европе и Азии) и "Нового Света" (в Америке). Именно последний, в частности вирус Анд, связывают со вспышкой на лайнере.

В настоящее время некоторые вакцины против отдельных штаммов "Старого Света" уже существуют, однако их эффективность остается ограниченной. В то же время против хантавирусов "Нового Света" лицензированных вакцин нет вообще.

Дополнительной проблемой является сложность проведения исследований: случаи заражения среди людей встречаются редко, а соответствующих моделей для тестирования на крупных животных практически нет. Из-за этого испытания новых препаратов продвигаются очень медленно.

На этом фоне вспышка на борту MV Hondius, приведшая к гибели как минимум трех человек, вновь привлекла внимание к опасности хантавируса. Болезнь может вызывать тяжелые поражения легких или почек и в отдельных случаях заканчивается летально.

Эксперты отмечают: без надлежащего финансирования и международного внимания человечество и в дальнейшем будет оставаться беззащитным перед этой редкой, но потенциально смертельной инфекцией.

  • К слову, в соседней с Украиной Польше ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса.
  • Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил об обнаружении симптомов хантавируса у одного из пяти граждан, которых в воскресенье эвакуировали с острова Тенерифе.

хантавирус человеку от человека не передаётся
11.05.2026 00:43 Ответить
Тоді як він на кораблі передався?

Вступили у мишачі фекалії, прийшли на облавок корабля, не витерли ноги об мокру ганчірку?

"Андес", схоже, таки передається. Але при "дуже близькому контакті" (цитата)
11.05.2026 00:55 Ответить
Цей штам справді передається, але при тісному контакті, а саме - тривале перебування поруч у закритому приміщенні, спільну каюту, догляд за хворим, контакт із слиною чи респіраторними виділеннями, дуже близьке спілкування протягом кількох днів.
11.05.2026 03:40 Ответить
Саме цей штам передається, не вводіть людей в оману!
11.05.2026 01:58 Ответить
11.05.2026 00:55 Ответить
11.05.2026 02:00 Ответить
Щури є переносниками вірусу. Заражаються тiльки люди
Кацапам вiн не страшний
11.05.2026 02:36 Ответить
11.05.2026 01:25 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ - я уже це бачив) Старе кіно
11.05.2026 02:10 Ответить
Вакцина от вируса от которого заболевают по 10 человек в год, что за идиотизм,
11.05.2026 02:19 Ответить
Але якщо це комусь потрібно роздути то роздують до розміру попередньої епідемії. Світ знову закриється.
11.05.2026 02:29 Ответить
Було б непогано, на кілька місяців, щоб нафта впала до 0 баксів.
11.05.2026 03:42 Ответить
Ну, це поки ти не станеш ось цією десятою людиною
11.05.2026 02:38 Ответить
Ну допустим кто то потратил несколько миллиардов что бы сделать вакцину. Ты бы сделал себе прививку что бы иметь возможность не заболеть вирусом подхватить который есть один шанс на 10 миллионов, а умереть соответственно на 50000000? Да у тебя сконать от самой прививки будет шанс в 100-200 раз выше. Про не смертельные эффекты я уже и не говорю
11.05.2026 14:01 Ответить
11.05.2026 05:06 Ответить
11.05.2026 05:20 Ответить
Хтоб ще вакцину від рашизма зробив 🤔
11.05.2026 06:30 Ответить
Існує безліч, 9мм, 5.45, 7.62 і т.д.
11.05.2026 09:57 Ответить
Не існує, бо замало людей помирає, і бігфармі то "економічно недоцільно"... Але, якщо напрягтись та зробити його більш активно туристуючим, отут вони розвернуться на повну, і вакцина буде вже за тиждень... А, ні, за два тижні...
11.05.2026 06:57 Ответить
Ну все зрозуміло.А чому мовчить наш міністр охорони здоров'я?Гроші,зароблені на коронавірусі вже ж закінчилися.
11.05.2026 08:01 Ответить
Вакцини досі немає, але через місяць, о чудо, з'явилася вакцина!!! Коліться, дебіли, то подихайте швидше... Кого не вбили війною, доб'єм вакциною від нового неіснуючого вірусу...
11.05.2026 08:47 Ответить
11.05.2026 08:53 Ответить
Якщо коротко:
"Дайте нам багацько грошей!"
11.05.2026 09:03 Ответить
11.05.2026 09:49 Ответить
Ничего. Скоро финансирование будет.
11.05.2026 12:04 Ответить
 
 