Вакцину против хантавируса, который распространяется по миру, годами не могут создать из-за недостатка финансирования

Вакцины и эффективного лечения от хантавируса до сих пор не существует, несмотря на то, что ученые работают над этим уже десятилетиями.

Одной из главных причин задержки исследований является хроническая нехватка финансирования, сообщает New York Times, цитирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, большинство разработок до сих пор находятся на ранних этапах, а утвержденных препаратов или широко доступных вакцин против хантавируса пока нет. Из-за этого у врачей нет достаточных инструментов для борьбы с инфекцией в случаях вспышек.

Нехватка финансирования тормозит разработку вакцины

Ситуация обострилась после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, где были зафиксированы летальные случаи. Эксперты называют это "сигналом тревоги" для мировой медицины.

По словам исследовательницы инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами, медицинская система пока не готова эффективно противостоять этому вирусу. Основная причина заключается в том, что хантавирус редко поражает людей, поэтому не получает достаточного финансирования для масштабных исследований.

Специалисты отмечают: если бы борьба с вирусом стала приоритетом, создание вакцины могло бы продвигаться значительно быстрее.

Ученые также объясняют, что разработку затрудняет и специфика самого вируса. Существуют два основных типа хантавирусов - так называемые "Старого Света" (распространенные в Европе и Азии) и "Нового Света" (в Америке). Именно последний, в частности вирус Анд, связывают со вспышкой на лайнере.

В настоящее время некоторые вакцины против отдельных штаммов "Старого Света" уже существуют, однако их эффективность остается ограниченной. В то же время против хантавирусов "Нового Света" лицензированных вакцин нет вообще.

Дополнительной проблемой является сложность проведения исследований: случаи заражения среди людей встречаются редко, а соответствующих моделей для тестирования на крупных животных практически нет. Из-за этого испытания новых препаратов продвигаются очень медленно.

На этом фоне вспышка на борту MV Hondius, приведшая к гибели как минимум трех человек, вновь привлекла внимание к опасности хантавируса. Болезнь может вызывать тяжелые поражения легких или почек и в отдельных случаях заканчивается летально.

Эксперты отмечают: без надлежащего финансирования и международного внимания человечество и в дальнейшем будет оставаться беззащитным перед этой редкой, но потенциально смертельной инфекцией.