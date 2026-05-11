Сутки на Донетчине: РФ атаковала 11 населенных пунктов, 4 раненых

Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов Донецкой области, среди них Краматорск и Константиновка

В результате обстрелов Дружковки, Краматорска, Славянска и других населенных пунктов Донецкой области ранены четыре человека. Повреждены жилые дома и гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Краматорский район

В Софино-Лимане Александровской громады поврежден автомобиль. 

По Славянску Россия нанесла удар беспилотниками – травмирован гражданский человек, повреждены 2 частных дома.

В результате атаки вражеских FPV-дронов в Алексеево-Дружковке ранен один человек, в Кондратовке – двое мирных жителей.

В Дружковке в результате попадания FPV-дронов разрушениям подверглись многоквартирный и 3 частных дома, в Краматорске – частный дом и гражданский автомобиль.

В результате вражеских обстрелов в селе Маяки поврежден частный дом и автомобиль, в Беленьком – жилой дом и нежилое помещение, в Малотарановке – гражданский автомобиль.

В Спаско-Михайловке ударом FPV-дрона повреждена сельскохозяйственная техника.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.

Обстрелы Донецкой области 10 мая
