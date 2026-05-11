Сутки на Донетчине: РФ атаковала 11 населенных пунктов, 4 раненых
В результате обстрелов Дружковки, Краматорска, Славянска и других населенных пунктов Донецкой области ранены четыре человека. Повреждены жилые дома и гражданские объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Краматорский район
В Софино-Лимане Александровской громады поврежден автомобиль.
По Славянску Россия нанесла удар беспилотниками – травмирован гражданский человек, повреждены 2 частных дома.
В результате атаки вражеских FPV-дронов в Алексеево-Дружковке ранен один человек, в Кондратовке – двое мирных жителей.
В Дружковке в результате попадания FPV-дронов разрушениям подверглись многоквартирный и 3 частных дома, в Краматорске – частный дом и гражданский автомобиль.
В результате вражеских обстрелов в селе Маяки поврежден частный дом и автомобиль, в Беленьком – жилой дом и нежилое помещение, в Малотарановке – гражданский автомобиль.
В Спаско-Михайловке ударом FPV-дрона повреждена сельскохозяйственная техника.
Бахмутский район
В Резниковке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.
Последствия атак
