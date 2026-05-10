Сутки в Донецкой области: есть раненые и разрушения. ФОТО
За прошедшие сутки, 9 мая, войска РФ, нарушая объявленное перемирие, обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Доброполье Криворожской громады ранен человек, поврежден автомобиль.
Краматорский район
В Славянске поврежден частный дом, уничтожен автомобиль. В Краматорске поврежден автомобиль; в Беленьком поврежден магазин. В Шавровом Александровской громады поврежден грузовик. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажки, частный дом и 2 автомобиля. В Константиновке ранен человек, поврежден автомобиль.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 421 человек, в том числе 74 детей.
