РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
309 0

Сутки на Донетчине: четверо человек погибли, трое получили ранения. ФОТОрепортаж

За 7 мая зафиксировано 1 221 вражеский удар по линии фронта и гражданским районам Донецкой области. Повреждено 18 объектов, в том числе 6 жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В результате вражеских ударов в Доброполье погибли двое мирных жителей, разрушен частный дом.

Краматорский район

В Татьяновке Святогорской громады разрушены частные дома. В Николаевке повреждено многоэтажное здание. В Славянске повреждено хозяйственное здание.  

По Краматорску россияне нанесли удары FPV-дронами и тремя бомбами "КАБ-250" – убили одного мирного жителя, еще одного ранили. Повреждены частный и многоквартирный дома, 4 гражданских автомобиля.

Еще один человек погиб в селе Маяки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: трое человек погибли, еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Дружковку войска РФ атаковали FPV-дронами – ранен гражданский человек, повреждены многоквартирный дом и гражданский автомобиль.

В Яровой вражеский FPV-дрон ранил человека.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов
Обстрелы области: 1 221 удар и разрушение гражданских объектов

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: враг атаковал 18 населенных пунктов, 10 пострадавших, среди них трое детей. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2457) обстрел (32498) Донецкая область (12246) Краматорский район (1180) Покровский район (1733) Дружковка (140) Николаевка (43) Яровая (27) Доброполье (151) Маяки (5) Татьяновка (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 