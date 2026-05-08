Сутки на Донетчине: четверо человек погибли, трое получили ранения. ФОТОрепортаж
За 7 мая зафиксировано 1 221 вражеский удар по линии фронта и гражданским районам Донецкой области. Повреждено 18 объектов, в том числе 6 жилых домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В результате вражеских ударов в Доброполье погибли двое мирных жителей, разрушен частный дом.
Краматорский район
В Татьяновке Святогорской громады разрушены частные дома. В Николаевке повреждено многоэтажное здание. В Славянске повреждено хозяйственное здание.
По Краматорску россияне нанесли удары FPV-дронами и тремя бомбами "КАБ-250" – убили одного мирного жителя, еще одного ранили. Повреждены частный и многоквартирный дома, 4 гражданских автомобиля.
Еще один человек погиб в селе Маяки.
Дружковку войска РФ атаковали FPV-дронами – ранен гражданский человек, повреждены многоквартирный дом и гражданский автомобиль.
В Яровой вражеский FPV-дрон ранил человека.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль