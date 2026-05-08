Доба на Донеччині: Четверо людей загинуло, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

За 7 травня зафіксовано 1 221 ворожий удар по лінії фронту та цивільних районах Донеччини. Пошкоджено 18 об’єктів, серед них 6 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Внаслідок ворожих ударів у Добропіллі загинули двоє мирних мешканців, зруйновано приватну оселю.

Краматорський район

У Тетянівці Святогірської громади зруйновано приватні будинки.  У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено господарчу будівлю.  

По Краматорську росіяни вдарили FPV-дронами та трьома бомбами "КАБ-250" – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено приватний та багатоквартирний будинки, 4 цивільних авто.

Ще одна людина загинула в селі Маяки.

Дружківку війська РФ атакували FPV-дронами – поранено цивільну особу, пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль.

В Яровій ворожий FPV-дрон травмував людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Обстріли області: 1 221 удар і руйнування цивільних об'єктів
