Доба на Харківщині: ворог атакував18 населених пунктів, 10 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО

Унаслідок російських обстрілів Харкова та 17 населених пунктів області постраждали 10 людей, зокрема троє дітей. Ворог застосував КАБи, БпЛА та FPV-дрони, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та навчальні заклади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалі серед цивільних

У Харкові поранення дістали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47 і 34 років, а також двоє 7-річних дівчат і 15-річна дівчина.

Також постраждали:

у селі Братениця Богодухівської громади - 62-річний чоловік;

у Старому Салтові - 54-річний чоловік;

у Куп’янській громаді (с. Осиново) - 53-річний чоловік унаслідок вибуху невідомого пристрою.

Крім того, медики надали допомогу ще трьом постраждалим, які зазнали поранень 6 травня: у Ізюмі — 32-річна жінка і 52-річний чоловік, у селі Яремівка — 57-річна жінка.

Масштабне застосування озброєння

Російські війська активно використовували різні типи озброєння, зокрема:

2 керовані авіабомби (КАБ);

8 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

6 FPV-дронів;

47 безпілотників невстановленого типу.

Руйнування цивільної інфраструктури

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру, кіоск, два автомобілі та скління у шести приватних будинках.

В області зафіксовані руйнування в кількох районах:

Богодухівський район: склад, навчальний заклад, два багатоквартирні будинки та гуртожиток.

Ізюмський район: дитячий садок, господарські споруди та приватний будинок.

Харківський район: приватні будинки та цивільне підприємство.

Чугуївський район: приватний будинок і два автомобілі.

