Сутки на Харьковщине: враг атаковал 18 населенных пунктов, 10 пострадавших, среди них - трое детей. ФОТО

В результате российских обстрелов Харькова и 17 населенных пунктов области пострадали 10 человек, в том числе - трое детей. Враг применил КАБы, БПЛА и FPV-дроны, повредив жилые дома, инфраструктуру и учебные заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшие среди гражданских

В Харькове ранения получили мужчины 60 и 42 лет, женщины 72, 47 и 34 лет, а также две 7-летние девочки и 15-летняя девушка.

Также пострадали:

  • в селе Братеница Богодуховской громады - 62-летний мужчина;
  • в Старом Салтове - 54-летний мужчина;
  • в Купянской громаде (с. Осиново) — 53-летний мужчина в результате взрыва неизвестного устройства.

Кроме того, медики оказали помощь еще трем пострадавшим, получившим ранения 6 мая: в Изюме - 32-летней женщине и 52-летнему мужчине, в селе Яремовка - 57-летней женщине.

Масштабное применение вооружения

Российские войска активно использовали различные типы вооружения, в частности:

  • 2 управляемые авиабомбы (КАБ);
  • 8 БПЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 6 FPV-дронов;
  • 47 беспилотников неустановленного типа.

Разрушение гражданской инфраструктуры

В Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура, киоск, два автомобиля и остекление в шести частных домах.

В области зафиксированы разрушения в нескольких районах:

  • Богодуховский район: склад, учебное заведение, два многоквартирных дома и общежитие.
  • Изюмский район: детский сад, хозяйственные постройки и частный дом.
  • Харьковский район: частные дома и гражданское предприятие.
  • Чугуевский район: частный дом и два автомобиля.

Последствия атаки

Российские удары по Харьковской области: 10 пострадавших, среди них дети

Рашиські варвари як завжди воюють з мирним населенням ,це не армія це злочинна орда.
08.05.2026 09:34 Ответить
 
 