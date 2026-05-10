Доба на Донеччині: є поранені та руйнування. ФОТО

Минулої доби, 9 травня, війська РФ, порушуючи оголошене перемир'я, обстрілювали два райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі Криворізької громади поранено людину, пошкоджено автівку.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено приватний будинок, знищено автівку. У Краматорську пошкоджено авто; у Біленькому пошкоджено крамницю. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено вантажівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено авто.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 421 людину, у тому числі 74 дітей.

Донеччина після обстрілу

