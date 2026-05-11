Доба на Донеччині: РФ атакувала 11 населених пунктів, 4 поранених
Внаслідок обстрілів Дружківки, Краматорська, Слов’янська та інших населених пунктів Донеччини поранено чотирьох людей. Пошкоджено житлові будинки та цивільні об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Софіїно-Лимані Олександрівської громади пошкоджено автомобіль.
По Слов’янську Росія поцілила безпілотниками – травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 приватних будинки.
Через атаку ворожих FPV-дронів у Олексієво-Дружківці поранено людину, у Кіндратівці - двох мирних мешканців.
У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів руйнувань зазнали багатоквартирний та 3 приватних будинки, в Краматорську - приватна оселя та цивільне авто.
Через ворожі обстріли в селі Маяки пошкоджено приватний будинок і автомобіль, у Біленькому – оселю та нежитлове приміщення, в Малотаранівці – цивільний автомобіль.
У Спасько-Михайлівці ударом FPV-дрона пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Наслідки атак
