В 2025 году украинцы задекларировали 299 млрд грн доходов, - и.о. главы ГПСУ Карнаух

В 2025 году граждане Украины подали 176 тысяч деклараций и задекларировали 299 млрд грн доходов.

Об этом рассказала и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух в интервью Цензор.НЕТ.

Она отметила, что во время проверок обращают внимание на правильность применения ставок налогов и полноту декларирования доходов.

"Иногда граждане неправильно определяют налоговые ставки и не указывают в декларации все доходы, подлежащие декларированию. Бывает, указывают неправильную дату, неправильный период, за который подают декларацию. И в рамках камеральных проверок проверяют именно это. Бывают чисто арифметические ошибки. И нужно посмотреть, действительно ли это арифметическая ошибка, которую можно исправить, или там есть нарушение.

Есть также ситуации, когда наши граждане, зарегистрированные в Украине, получают доходы у нас и в других странах, как это было с OnlyFans. Например, в прошлом году такой кейс активно обсуждался, возможно, вы помните. Тогда мы получили информацию от налоговых органов Великобритании о доходах этих граждан и проверили, отразили ли они эти доходы у нас. Ведь они являются резидентами Украины и обязаны уплатить здесь со всех доходов 18% НДФЛ и военный сбор", - пояснила Карнаух.

Также, по ее словам, могут быть ситуации, когда налоговая получает дополнительную информацию от правоохранительных органов о наличии признаков дохода, но человек его не указал.

"Или могут быть ситуации, когда мы получаем дополнительную информацию от правоохранительных органов о наличии признаков дохода, но человек его не указал. Или если у нас есть какая-либо другая налоговая информация, которая ставит под сомнение сумму задекларированного дохода. Вот таким образом мы проверяем эти декларации и смотрим, правильно ли указаны суммы", - добавила Карнаух.

В то же время украинское законодательство предусматривает очень удобный механизм – не подлежат декларированию гражданами доходы, полученные от налоговых агентов.

"Все наемные работники не подают деклараций. Они подают декларации в том случае, если у них есть другой источник дохода, кроме доходов от налоговых агентов. Во многих странах мира существует практика, когда ты как гражданин обязан подать налоговую декларацию; обязан помнить, что происходило с тобой в течение финансового года. Ты можешь делать это самостоятельно, с привлечением консультантов - но ты подаешь. Есть такие страны. Наиболее яркий пример – это Соединенные Штаты Америки.

Но есть и такие лица, которые подают впервые. И действительно могут быть ошибки. Мы радуемся, что, по нашим расчетам, подавляющее большинство налогоплательщиков являются добросовестными. В Украине нет такого, чтобы все или подавляющее большинство были недобросовестными и делали это намеренно, чтобы не подать декларацию, не уплатить налоги. Наша задача - чтобы добросовестных налогоплательщиков становилось больше", - подытожила Карнаух.

