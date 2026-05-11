Есть такие громады, где крупнейшим плательщиком налога на доходы является Нацполиция, - и.о. председателя ГПСУ Карнаух

Налоги в общинах: полиция иногда платит больше всех

Государство и сотрудники государственных учреждений во многих общинах являются достаточно крупными налогоплательщиками.

Об этом заявила и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

"Во многих громадах, я смотрю отчеты, особенно ближе к линии фронта, налог на доходы физических лиц от работников правоохранительных и бюджетных сфер является основой поступлений в бюджеты всех уровней. Потому что есть такие центральные громады (например, в Кировоградской области), где крупнейший налогоплательщик по доходам - это Национальная полиция", - отметила она.

По словам Карнаух, Национальная полиция и работники образования – это львиная доля поступлений от НДФЛ.

"Государство, работники государственных учреждений во многих громадах – достаточно значительный налогоплательщик. Мы даже проводили для себя интересную аналитику: сколько мы в каждой громаде платим НДФЛ, сколько в области, сколько платим налога на землю. Ведь Государственная налоговая служба так же платит налоги.

Некоторые громады предоставили нам льготную нулевую ставку, а в некоторых общинах мы платим за земельные участки, которые находятся в пользовании Государственной налоговой службы, на равных условиях со всеми плательщиками. И поскольку Государственная налоговая служба – это не маленький государственный орган, во многих общинах мы возвращаем громаде значительные суммы через ПДФЛ. Также мы платим военный сбор, ЕСВ", – добавила она.

Полный текст интервью с и.о. главы ГНСУ Лесей Карнаух для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: В первом квартале этого года проверили табачную и алкогольную отрасли. Штрафов – на 143 млн грн, – и.о. главы ГНС Карнаух

Топ комментарии
+19
Цікаво що поліція такого виробляє корисного що з них аж он скільки податків? Наскільки я знаю зарплати поліції платяться з платників податків, як працюють в різних фірмах, чи виробництвах які виробляють товар якийсь чи надають послуги, виходить що податки йдуть з податків?
11.05.2026 12:40 Ответить
+11
**********!
Людина, як ОТРИМУЄ доходи з ПОДАТКУ, Бо ж джерелом утримання поліції є ПОДАТКИ, сплачує найвищі податки з того доходу. Тобто, його доходи перевищують доходи тих, хто ЗАРОБЛЯЄ, а не просто ПРОЖИРАЄ, бо ж утримується на кимось зароблене.
То вже звіздець, а чи далі буде?
Ще в давні совіцькі часи мав розмову з мєнтом. Ви б бачили його обуренні і здивування, коли я йому сказав, що то я його утримую, що його зарплата з моєї кишені.
Та ти що, то ж йому держава платить, а не хтось там...
11.05.2026 12:55 Ответить
+10
Е - ефективність використання державних коштів.
Навіщо в кировоградській обл стільки поліції?
Людей на фронті не вистачає.
Чи там просто свої люди працюють, щоб забронювати?!
11.05.2026 12:36 Ответить
Чоловіків, крім поліціянтів, податківців, тцкашників, суддів та депутатів в громадах більше не залишилось, а жінки за кордоном!
11.05.2026 12:39 Ответить
в тимчасово окупованій Луганській област, де 99,9% - окуповано, рахується приблизно до 5 000 чиновників, які заброньовані. Це державні, військові адміністрації; обласні, місцеві, комунальні підприємства. І вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони знаходяться і яка їхня ефективність у відсічі збройної агресії Росії». Ось такі і отримують зарплатню, нічого не роблячи. Але вони як гніди, який тільки можуть кров смоктати і так обезкровленої. І що думаєте в них сором є, піти і сказати, що не буду отримувати зарплатню, бо нічого не роблю? Гнида вона хоч в вишиванці, хоч без- усюди буде гнидою.
11.05.2026 14:14 Ответить
це вони ще не всі заначки від бабусі в гаражі знайшли
11.05.2026 12:37 Ответить
Прожиратели бюджета крупные налогоплательщики - это абсурд,гоняют бюджетные грошики по кругу выплачивая жирным банкирам жирные проценты.
11.05.2026 12:40 Ответить
Мадам не розуміє що ті податки сплачуються із зарплатні яка, в свою чергу, сплачується виключно, на 100%, із бюджету.
11.05.2026 12:46 Ответить
Чого тільки не придумають ненавчені, аби не .......😡
11.05.2026 12:47 Ответить
Поцікавтеся розміром захмарних зарплат голів тергромад, Атщо такого суперважкого вони роблять? А....інтенсивність, оздоровлення
11.05.2026 12:47 Ответить
Вони аргументують це високим рівнем відповідальності.
А на той випадок, коли все ж доводиться відповідати, у них завжди знайдуться адвокати.
11.05.2026 13:27 Ответить
А де поліція бере ці кошти? Вони щось виробляють?
11.05.2026 12:48 Ответить
Поліція створює ілюзію безпеки. Ну, ще купу дрібних і не дуже проблем для звичайних громадян (типу бабусь, що продають пучок петрушки). Більше поліція нічого не створює.
11.05.2026 12:52 Ответить
Вони ще непогано аналізи здають коли небезпека.
11.05.2026 12:55 Ответить
А бігають - олімпійські чемпіони позаздрять.
11.05.2026 13:28 Ответить
Біда країні, де такий в.о. голови ДПСУ. Усі отримувачі фінансування з бюджету України, по суті є платниками податків, з податків. Від перекладання грошей з однієї кишені в іншу - їх більше не стає. А в тих громадах, де основними платниками податків є бюджетні установи, швидше за все, реальний сектор економіки задушений представниками ДПСУ.
11.05.2026 12:49 Ответить
Годувальники Ви наші... (сарказм сарказміще).
11.05.2026 12:50 Ответить
Вони платять податки з наших податків, паразити ще ті.
11.05.2026 12:50 Ответить
люся в інстітуті погано вчила уроки, хто її призначив на цю посаду? податки нацполіція і держава не платять, податки платять підприємці. а держава ці кошти витрачає на в т.ч. поліцію, і краде, краде, краде...
11.05.2026 12:51 Ответить
Поліція прогрес економіки, ура товарищі! Пі...да, якщо чесно.
11.05.2026 12:54 Ответить
Біда країні яку покидають люди...
це як медленний рак який дішов до буби.
11.05.2026 13:02 Ответить
Що несуть ці довбограї?? В дурдомі день відчинених дверей? верніть цих "розумників" назад в дурку !
Як поліція, яка отримує кошти від тих платників податків, які створюють додану вартість може бути найбільшим платником податків???
Фірма "А" , "Б" , "С" та тисячі інших платників податків заплатили в бюджет умовні 1000 грн, десять відділків поліції отримали на своє існування по 100 грн кожен. З цих 100 грн поліціянти заплатили податки і стали "найбільшими платниками податків у себе на районі.....ну це якийсь сюррррр!!!
Пісі:
Приклад "дитячий"...насправді все складніше організовано, але самої суті це не міняє....
З таким підходом, як зараз у нашій державі, то поліція зараз стає "найбільшим" платником податків......також поліція стає "лідером" по працевлаштуванню осіб призовного віку. Коли вигребли всіх зварювальників, пекарів, комбайнерів та інших....То і трутні виявились десь "найефективнішими" трутнями.
11.05.2026 13:06 Ответить
І найбільший збирач поборів.
11.05.2026 13:09 Ответить
Звучит странно. Бюджетники хвастаются, что получая зарплату за счёт граждан платят большие налоги. Т.е сами подтверждают, что получают несоизмеримо много, относительно граждан, за чей счёт они живут.
11.05.2026 13:15 Ответить
У мене чудова пропозиція - а давайте всі одночасно станемо поліцаями. Перестанемо плавити метал, вирощувати хліб, будувати житло і виробляти різноманітні товари...
Ото ми тоді податків заплатимо в казну. Уявляєте???
11.05.2026 13:21 Ответить
Тобто схема ідеальна, відбераемо в любий спосіб гроші у громадян,потім ділемося відібраним з системою яка допомагае віджиманню, і частину відібраного знову пускаемо по колу)))))
11.05.2026 13:22 Ответить
давайте всі переселемося в Канаду?
в мене таке враження, шо ми заважаємо зеленським *******.
11.05.2026 13:24 Ответить
ну чи в Австралію?
11.05.2026 13:26 Ответить
там теж наших, тільки в церву піди....
11.05.2026 13:28 Ответить
без 3х баранів не вийдеш.
11.05.2026 13:31 Ответить
Срані дармоїди. Вполовинити кількість. Су...ки!
11.05.2026 13:28 Ответить
Половинити потрібно, це точно. Причому одну половину залишити і примусити працювати, а другу - на фронт. Можна навіть на ВЛК не відправляти, в поліцію хворих не беруть. А через пів року-рік міняти їх місцями.
11.05.2026 13:36 Ответить
А давайте ДПСУ закриємо на місяць і подивимось, яка в країні буде ситуація з податками. Моя думка - податки зростуть.
11.05.2026 13:36 Ответить
ШІ з задоволенням замінить цю шарашкіну контору
11.05.2026 13:38 Ответить
штука грівней, це $25 і це наша ціна?
ви хоч розумієте за що вас зелена потвора покупає, за три лотка яєць!
11.05.2026 13:40 Ответить
Я вірно зрозумів,що мусорів в країні стає більше за цивільних?Але воювати сміття не йде.
11.05.2026 13:50 Ответить
мамка голоснула за Австралію!
але шо би всі і подаліше - подонків не беремо на борт!
заїбався чюти за загиблих українців і зелені перемоги...
11.05.2026 14:08 Ответить
хтось і справді вірить, що це малесеньке зелене понтовіте полухуйло перегавкає мого Сірка?
11.05.2026 14:14 Ответить
Це ж скільки нечесті просрочене прилаштувало що люди уже не можуть працювати, крім мусорів прокурорчиків і шобли
11.05.2026 14:23 Ответить
73 ржуть, їм по кайфу і саме вони втикають
ножі тцкашникам хочя і там перероблено все на зелене...
11.05.2026 14:29 Ответить
слава яйцям я не буду вчити новітню історію України...
який історік така і історія.
11.05.2026 14:34 Ответить
Це піздец!!!!
11.05.2026 14:41 Ответить
Це тому що держава піднімає середні зарплати держслужбовцям до 58т.грн. це гроші наших донорів!!!
11.05.2026 14:43 Ответить
Це просто ДНО!!! Воно тупе, недолуге чи лукаве? Яку додану вартість ви створили отримуючи кошти з яких сплачуєте НАЙБІЛЬШІ податки? Це ж треба так сцяти людям в очі при цьому будучи одним з основних генераторів інфляції. Держава надрукувала кольорові фантики і дала їх багато вам, *****, ви сплатили великі податки з них, ваше его виросло, а що можна купити за них? А, да, вам - пох, у вас фантіків багато, ви і втричі переплатите за те, що вподобали. А решті народу що робити? Що робити ~10,05 млн. пенсіонерів з середньою пенсією в ~7 236 грн.?
Виродки! Просто моральні виродки.
11.05.2026 15:14 Ответить
Питань немає, воно дійсно тупе:
"Леся Аркадіївна Карнаух - український юрист і державний службовець. Заступник голови Київської обласної військової адміністрації, в.о голови Державної податкової служби України, має III ранг державного службовця. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%85_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вікіпедія

Народження26 лютого 1983 р. (43 роки)

"Леся Аркадіївна Карнаух - український юрист і державний службовець. Заступник голови Київської обласної військової адміністрації, в.о голови Державної податкової служби України, має III ранг державного службовця.

Народження: 26 лютого 1983 р. (43 роки)

Освіта: Одеська юридична академія (2004)"

Послідовниця ківалова, соратниця тимура ткаченка.
Послідовниця ківалова, соратниця тимура ткаченка.
11.05.2026 15:21 Ответить
Це означає тільки одне - у цих громадах все настільки ******, що менти навіть офіційно отримують більше за більшість громадян.
12.05.2026 02:00 Ответить
 
 