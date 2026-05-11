Есть такие громады, где крупнейшим плательщиком налога на доходы является Нацполиция, - и.о. председателя ГПСУ Карнаух
Государство и сотрудники государственных учреждений во многих общинах являются достаточно крупными налогоплательщиками.
Об этом заявила и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
"Во многих громадах, я смотрю отчеты, особенно ближе к линии фронта, налог на доходы физических лиц от работников правоохранительных и бюджетных сфер является основой поступлений в бюджеты всех уровней. Потому что есть такие центральные громады (например, в Кировоградской области), где крупнейший налогоплательщик по доходам - это Национальная полиция", - отметила она.
По словам Карнаух, Национальная полиция и работники образования – это львиная доля поступлений от НДФЛ.
"Государство, работники государственных учреждений во многих громадах – достаточно значительный налогоплательщик. Мы даже проводили для себя интересную аналитику: сколько мы в каждой громаде платим НДФЛ, сколько в области, сколько платим налога на землю. Ведь Государственная налоговая служба так же платит налоги.
Некоторые громады предоставили нам льготную нулевую ставку, а в некоторых общинах мы платим за земельные участки, которые находятся в пользовании Государственной налоговой службы, на равных условиях со всеми плательщиками. И поскольку Государственная налоговая служба – это не маленький государственный орган, во многих общинах мы возвращаем громаде значительные суммы через ПДФЛ. Также мы платим военный сбор, ЕСВ", – добавила она.
Полный текст интервью с и.о. главы ГНСУ Лесей Карнаух для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіщо в кировоградській обл стільки поліції?
Людей на фронті не вистачає.
Чи там просто свої люди працюють, щоб забронювати?!
А на той випадок, коли все ж доводиться відповідати, у них завжди знайдуться адвокати.
сарказмсарказміще).
Людина, як ОТРИМУЄ доходи з ПОДАТКУ, Бо ж джерелом утримання поліції є ПОДАТКИ, сплачує найвищі податки з того доходу. Тобто, його доходи перевищують доходи тих, хто ЗАРОБЛЯЄ, а не просто ПРОЖИРАЄ, бо ж утримується на кимось зароблене.
То вже звіздець, а чи далі буде?
Ще в давні совіцькі часи мав розмову з мєнтом. Ви б бачили його обуренні і здивування, коли я йому сказав, що то я його утримую, що його зарплата з моєї кишені.
Та ти що, то ж йому держава платить, а не хтось там...
це як медленний рак який дішов до буби.
Як поліція, яка отримує кошти від тих платників податків, які створюють додану вартість може бути найбільшим платником податків???
Фірма "А" , "Б" , "С" та тисячі інших платників податків заплатили в бюджет умовні 1000 грн, десять відділків поліції отримали на своє існування по 100 грн кожен. З цих 100 грн поліціянти заплатили податки і стали "найбільшими платниками податків у себе на районі.....ну це якийсь сюррррр!!!
Пісі:
Приклад "дитячий"...насправді все складніше організовано, але самої суті це не міняє....
З таким підходом, як зараз у нашій державі, то поліція зараз стає "найбільшим" платником податків......також поліція стає "лідером" по працевлаштуванню осіб призовного віку. Коли вигребли всіх зварювальників, пекарів, комбайнерів та інших....То і трутні виявились десь "найефективнішими" трутнями.
Ото ми тоді податків заплатимо в казну. Уявляєте???
в мене таке враження, шо ми заважаємо зеленським *******.
ви хоч розумієте за що вас зелена потвора покупає, за три лотка яєць!
але шо би всі і подаліше - подонків не беремо на борт!
заїбався чюти за загиблих українців і зелені перемоги...
ножі тцкашникам хочя і там перероблено все на зелене...
який історік така і історія.
Виродки! Просто моральні виродки.
"Леся Аркадіївна Карнаух - український юрист і державний службовець. Заступник голови Київської обласної військової адміністрації, в.о голови Державної податкової служби України, має III ранг державного службовця. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%85_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вікіпедія
Народження26 лютого 1983 р. (43 роки)
Освітаhttps://www.google.com/search?***=1&biw=1920&bih=945&sca_esv=4aca8a2a76a3a4c2&sxsrf=ANbL-n6-QrAyv8YPRpOI3MUK3yp13cBKzg:1778501713180&q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB&si=AL3DRZGDMkmBg1SB5TH8o8Xeh03tgmwpgZCgiYi5BFB_ELNOTFoeQ9qknsI22VUdZrdOVXYcBgZSO38B3gzcrFHv435wb5YuHJ9jFcjsNjLUUT5zl4SGTVt-5Xpeo_1Api4gRglFeV6QLIdcJvaNSyCQt3TvSsK3E6rR4J4KH8riroDjleokwaxikM30lgxMQXq4BjpQvm31AveCMc7yZPYHLGLPyyj5Hy2pxYdhZ3kkB3XHW-UYlR-fVcX_gM7A7nADrxur6VC_l3YrDMOUuYGNDpIjymnJdYPYxuNZPxceATkSaQ9d8UUDNsIiGlQ89yzY0P2UOxp-&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjctOKWm7GUAxXVA9sEHTI4CqUQmxN6BAgeEAI Одеська юридична академія (2004)"
Послідовниця ківалова, соратниця тимура ткаченка.