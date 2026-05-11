Есть такие громады, где крупнейшим плательщиком налога на доходы является Нацполиция, - и.о. председателя ГПСУ Карнаух

Государство и сотрудники государственных учреждений во многих общинах являются достаточно крупными налогоплательщиками.

Об этом заявила и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух в интервью Цензор.НЕТ.

"Во многих громадах, я смотрю отчеты, особенно ближе к линии фронта, налог на доходы физических лиц от работников правоохранительных и бюджетных сфер является основой поступлений в бюджеты всех уровней. Потому что есть такие центральные громады (например, в Кировоградской области), где крупнейший налогоплательщик по доходам - это Национальная полиция", - отметила она.

По словам Карнаух, Национальная полиция и работники образования – это львиная доля поступлений от НДФЛ.

"Государство, работники государственных учреждений во многих громадах – достаточно значительный налогоплательщик. Мы даже проводили для себя интересную аналитику: сколько мы в каждой громаде платим НДФЛ, сколько в области, сколько платим налога на землю. Ведь Государственная налоговая служба так же платит налоги.

Некоторые громады предоставили нам льготную нулевую ставку, а в некоторых общинах мы платим за земельные участки, которые находятся в пользовании Государственной налоговой службы, на равных условиях со всеми плательщиками. И поскольку Государственная налоговая служба – это не маленький государственный орган, во многих общинах мы возвращаем громаде значительные суммы через ПДФЛ. Также мы платим военный сбор, ЕСВ", – добавила она.

Полный текст интервью с и.о. главы ГНСУ Лесей Карнаух для Цензор.НЕТ читайте здесь.

