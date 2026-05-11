Буданов прибыл в Литву: будут обсуждать вопросы безопасности, - СМИ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прибыл с визитом в Литву.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, ожидается, что Буданов посетит Администрацию президента и другие правительственные учреждения, где проведет встречи с представителями оборонных и силовых структур страны.

Журналисты напомнили, что Литва остается одним из самых активных партнеров Украины среди стран НАТО и Европейского Союза.

С начала полномасштабного вторжения Вильнюс оказывает Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

