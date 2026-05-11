Буданов прибув до Литви: обговорюватимуть безпекові питання, - ЗМІ
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прибув із візитом до Литви.
Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними ЗМІ, очікується, що Буданов відвідає Адміністрацію президента та інші урядові установи, де проведе зустрічі із представниками оборонних і безпекових структур країни.
Журналісти нагадали, що Литва залишається одним із найактивніших партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу.
Від початку повномасштабного вторгнення Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
Топ коментарі
+10 а ес #372967
показати весь коментар11.05.2026 12:53 Відповісти Посилання
+9 Vasya #607130
показати весь коментар11.05.2026 12:48 Відповісти Посилання
+6 Besya #602532
показати весь коментар11.05.2026 12:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЦАРЮ та Царській Свиті!