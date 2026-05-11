Буданов прибув до Литви: обговорюватимуть безпекові питання, - ЗМІ

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прибув із візитом до Литви.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними ЗМІ, очікується, що Буданов відвідає Адміністрацію президента та інші урядові установи, де проведе зустрічі із представниками оборонних і безпекових структур країни.

Журналісти нагадали, що Литва залишається одним із найактивніших партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу.

Від початку повномасштабного вторгнення Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Читайте: Буданов ініціює створення центру рекрутингу іноземців