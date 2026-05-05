1 950 26

Буданов ініціює створення центру рекрутингу іноземців

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів робочу нараду за участю представників Сил оборони та народних депутатів щодо залучення іноземців до військової служби за контрактом.

Під час зустрічі обговорили чинні підходи до рекрутингу іноземних громадян і осіб без громадянства, а також можливості вдосконалення цієї системи. Йдеться як про тих, хто вже проходить службу, так і про потенційних кандидатів.

Новий підхід до залучення іноземців

Учасники наради звернули увагу на те, що нині процес відбору, перевірки та підготовки іноземних контрактників розподілений між різними структурами. Це створює труднощі у координації, плануванні потреб та забезпеченні військовослужбовців.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який охопить усі етапи — від пошуку до повного забезпечення", — наголосив Кирило Буданов.

Також обговорювалася необхідність залучення перекладачів для кращої взаємодії з іноземними військовими та підвищення ефективності підготовки.

Які рішення планують ухвалити

За підсумками наради сторони визначили низку кроків, які планується реалізувати найближчим часом. Зокрема, до кінця травня передбачено опрацювати створення окремого підрозділу в Міністерстві оборони.

Крім того, планується підготувати програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, а також напрацювати зміни до законодавства для врегулювання проблемних питань.

Окрему увагу приділять супроводу іноземних військовослужбовців протягом усього періоду служби — від моменту залучення до виконання бойових завдань.

  • Раніше буданов заявляв, що Україна запускає новий проєкт для посилення антикорупційних реформ.

спочатку треба прописати чіткі умови для легіонерів, наприклад:

після року служби в ЗСУ легіонер (і його родина) повинен мати право на громадянство України

я з більшою прихильністю буду ставитись до колумбійця-ветерана ніж до "рідненького" ухилянта-малороса.

.
05.05.2026 19:51 Відповісти
Ваша прихильність закінчиться в той самий момент як той колумбієць відріже комусь голову просто за погляд, який йому не сподобався...
05.05.2026 20:47 Відповісти
мужской вчинок !
але ж від нього не буде смердіти ссяками та гівном як від рідненького малороса-ухилянта

і да, він НЕ побіжить прислужувати наглядачем до кацапів

.
05.05.2026 23:06 Відповісти
Ще й як побіжить, якщо йому запропонують більше. Вони не воюють за якийсь патріотизм, їхня ідея - гроші, а за гроші вони згодні вчинити що завгодно. Вони в картелях "працюють" за яку ідею? А вбивають своїх же односельчан за що? Лише за гроші...
05.05.2026 23:32 Відповісти
Завгоспів-керманичів.🤣
Бо знакомые все лица.
05.05.2026 19:53 Відповісти
закінчуються ?
05.05.2026 19:42 Відповісти
На іноземців гроші є на українців нема?
05.05.2026 19:44 Відповісти
буданга - завхоз без таріфної сітки по зарплаті в Державі.
ОПа - це "патронатна" служба.

а отже, щось ініціювати йому по рангу нє положено

.
05.05.2026 19:54 Відповісти
кенійці будуть проти кенійців воювати, а перуанці проти перуанців. Ну, теж варіант... Комусь же треба через гучномовець волати "hermano, ríndete!".
05.05.2026 19:56 Відповісти
Саме тому розформували український аналог французського легіону?
А цей колишній розвідник, а нині директор олівців/паперу/мила/піпіфаксу не хоче вирішити проблеми з СЗЧ та мобілізацією з Громадянами України? Чи "ета другоє!"?
Буданга не хоче змусити найвеличнішого лідора племені виконувати свої обов'язки? Або (ну хоча б) своєчасно підписувати/ветувати закони чи законопроекти...
Якщо вже займаєшся не своєю роботою, то стань дєрьмаком і спробуй зайнятися усім! (чи дєрьмак не дозволяє?)
05.05.2026 19:56 Відповісти
А причому тут завхоз? Розвідником не став,хотя зеленській говорив,перед війною --наша розвідка краще знає,чи нападуть на нас кацапи Тобто розвідка проспала і буданов обкакався. Ну а завхозом можна і піаритись.
05.05.2026 19:59 Відповісти
Навіщо один зелений блазень дозволив виїзд 18..22 років? Це зрадництво!
05.05.2026 20:01 Відповісти
это откровенный криминал. причем - депутатов и всей компании в том числе. впрочем, не первый и не последний, к сожалению. во время войны - законодательно - уменьшать моб. ресурс это надо быть совсем охреневшим от безнаказанности. хотя может народ и заслуживает, и действительно - лучшие представители, генофонд и ылита нации.
05.05.2026 23:35 Відповісти
нарцис в лампасах пізно всрівся.
05.05.2026 20:08 Відповісти
А своим платить не пробовали? Хотя зачем ? И так поймать можно.
05.05.2026 21:11 Відповісти
Давно пора. Раха гребет с стран 3 мира африканцев итд пачками на контракты. Это уже давно обсуждалось. Пусть европа спонсирует и воюйте хоть до посинения
05.05.2026 22:01 Відповісти
глава офиса рулит созданием левых сруктур в минобороны? а хфедоов - где? застосунки делает рекламирует, или там, казино ломбарды? главное, чтобы бабло вовремя, а холопы как-то справятся (нет.).
05.05.2026 23:30 Відповісти
А Тігіпко йому потужно і нестримно допомагає. Після мандатованого шевченка та червонця розумів що воно гниле, а після Тігіпка впевнився остаточно.
06.05.2026 00:37 Відповісти
 
 