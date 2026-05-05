Буданов ініціює створення центру рекрутингу іноземців
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів робочу нараду за участю представників Сил оборони та народних депутатів щодо залучення іноземців до військової служби за контрактом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу Президента України.
Під час зустрічі обговорили чинні підходи до рекрутингу іноземних громадян і осіб без громадянства, а також можливості вдосконалення цієї системи. Йдеться як про тих, хто вже проходить службу, так і про потенційних кандидатів.
Новий підхід до залучення іноземців
Учасники наради звернули увагу на те, що нині процес відбору, перевірки та підготовки іноземних контрактників розподілений між різними структурами. Це створює труднощі у координації, плануванні потреб та забезпеченні військовослужбовців.
"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який охопить усі етапи — від пошуку до повного забезпечення", — наголосив Кирило Буданов.
Також обговорювалася необхідність залучення перекладачів для кращої взаємодії з іноземними військовими та підвищення ефективності підготовки.
Які рішення планують ухвалити
За підсумками наради сторони визначили низку кроків, які планується реалізувати найближчим часом. Зокрема, до кінця травня передбачено опрацювати створення окремого підрозділу в Міністерстві оборони.
Крім того, планується підготувати програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, а також напрацювати зміни до законодавства для врегулювання проблемних питань.
Окрему увагу приділять супроводу іноземних військовослужбовців протягом усього періоду служби — від моменту залучення до виконання бойових завдань.
після року служби в ЗСУ легіонер (і його родина) повинен мати право на громадянство України
я з більшою прихильністю буду ставитись до колумбійця-ветерана ніж до "рідненького" ухилянта-малороса.
але ж від нього не буде смердіти ссяками та гівном як від рідненького малороса-ухилянта
і да, він НЕ побіжить прислужувати наглядачем до кацапів
ОПа - це "патронатна" служба.
а отже, щось ініціювати йому по рангу нє положено
А цей колишній розвідник, а нині директор олівців/паперу/мила/піпіфаксу не хоче вирішити проблеми з СЗЧ та мобілізацією з Громадянами України? Чи "ета другоє!"?
Буданга не хоче змусити найвеличнішого лідора племені виконувати свої обов'язки? Або (ну хоча б) своєчасно підписувати/ветувати закони чи законопроекти...
Якщо вже займаєшся не своєю роботою, то стань дєрьмаком і спробуй зайнятися усім! (чи дєрьмак не дозволяє?)
делаетрекламирует, или там, казино ломбарды? главное, чтобы бабло вовремя, а холопы как-то справятся (нет.).