Буданов инициирует создание центра рекрутинга иностранцев

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел рабочее совещание с участием представителей Сил обороны и народных депутатов по вопросу привлечения иностранцев к военной службе по контракту.

Во время встречи обсудили действующие подходы к рекрутингу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также возможности совершенствования этой системы. Речь идет как о тех, кто уже проходит службу, так и о потенциальных кандидатах.

Новый подход к привлечению иностранцев

Участники совещания обратили внимание на то, что в настоящее время процесс отбора, проверки и подготовки иностранных контрактников распределен между различными структурами. Это создает трудности в координации, планировании потребностей и обеспечении военнослужащих.

"Украине необходимо создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы — от поиска до полного обеспечения", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Также обсуждалась необходимость привлечения переводчиков для лучшего взаимодействия с иностранными военными и повышения эффективности подготовки.

Какие решения планируют принять

По итогам совещания стороны определили ряд шагов, которые планируется реализовать в ближайшее время. В частности, до конца мая предусмотрено проработать создание отдельного подразделения в Министерстве обороны.

Кроме того, планируется подготовить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, а также разработать изменения в законодательство для урегулирования проблемных вопросов.

Особое внимание уделят сопровождению иностранных военнослужащих на протяжении всего периода службы — от момента привлечения до выполнения боевых задач.

  • Ранее Буданов заявлял, что Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ.

Вивертайте кишені - потрусіть Міндіча і закупляйте колумбійців - для чого гадати?
05.05.2026 19:17 Ответить
твоя справа дивиться щоб туалетна бумага у зелі була
05.05.2026 19:28 Ответить
Країна завхозів.
05.05.2026 19:32 Ответить
спочатку треба прописати чіткі умови для легіонерів, наприклад:

після року служби в ЗСУ легіонер (і його родина) повинен мати право на громадянство України

я з більшою прихильністю буду ставитись до колумбійця-ветерана ніж до "рідненького" ухилянта-малороса.

.
05.05.2026 19:51 Ответить
Ваша прихильність закінчиться в той самий момент як той колумбієць відріже комусь голову просто за погляд, який йому не сподобався...
05.05.2026 20:47 Ответить
мужской вчинок !
але ж від нього не буде смердіти ссяками та гівном як від рідненького малороса-ухилянта

і да, він НЕ побіжить прислужувати наглядачем до кацапів

.
05.05.2026 23:06 Ответить
Ще й як побіжить, якщо йому запропонують більше. Вони не воюють за якийсь патріотизм, їхня ідея - гроші, а за гроші вони згодні вчинити що завгодно. Вони в картелях "працюють" за яку ідею? А вбивають своїх же односельчан за що? Лише за гроші...
05.05.2026 23:32 Ответить
Завгоспів-керманичів.🤣
05.05.2026 19:52 Ответить
05.05.2026 19:41 Ответить
Бо знакомые все лица.
05.05.2026 19:53 Ответить
закінчуються ?
05.05.2026 19:42 Ответить
На іноземців гроші є на українців нема?
05.05.2026 19:44 Ответить
буданга - завхоз без таріфної сітки по зарплаті в Державі.
ОПа - це "патронатна" служба.

а отже, щось ініціювати йому по рангу нє положено

.
05.05.2026 19:54 Ответить
кенійці будуть проти кенійців воювати, а перуанці проти перуанців. Ну, теж варіант... Комусь же треба через гучномовець волати "hermano, ríndete!".
05.05.2026 19:56 Ответить
Саме тому розформували український аналог французського легіону?
А цей колишній розвідник, а нині директор олівців/паперу/мила/піпіфаксу не хоче вирішити проблеми з СЗЧ та мобілізацією з Громадянами України? Чи "ета другоє!"?
Буданга не хоче змусити найвеличнішого лідора племені виконувати свої обов'язки? Або (ну хоча б) своєчасно підписувати/ветувати закони чи законопроекти...
Якщо вже займаєшся не своєю роботою, то стань дєрьмаком і спробуй зайнятися усім! (чи дєрьмак не дозволяє?)
05.05.2026 19:56 Ответить
А причому тут завхоз? Розвідником не став,хотя зеленській говорив,перед війною --наша розвідка краще знає,чи нападуть на нас кацапи Тобто розвідка проспала і буданов обкакався. Ну а завхозом можна і піаритись.
05.05.2026 19:59 Ответить
Навіщо один зелений блазень дозволив виїзд 18..22 років? Це зрадництво!
05.05.2026 20:01 Ответить
это откровенный криминал. причем - депутатов и всей компании в том числе. впрочем, не первый и не последний, к сожалению. во время войны - законодательно - уменьшать моб. ресурс это надо быть совсем охреневшим от безнаказанности. хотя может народ и заслуживает, и действительно - лучшие представители, генофонд и ылита нации.
05.05.2026 23:35 Ответить
нарцис в лампасах пізно всрівся.
05.05.2026 20:08 Ответить
А своим платить не пробовали? Хотя зачем ? И так поймать можно.
05.05.2026 21:11 Ответить
Давно пора. Раха гребет с стран 3 мира африканцев итд пачками на контракты. Это уже давно обсуждалось. Пусть европа спонсирует и воюйте хоть до посинения
05.05.2026 22:01 Ответить
глава офиса рулит созданием левых сруктур в минобороны? а хфедоов - где? застосунки делает рекламирует, или там, казино ломбарды? главное, чтобы бабло вовремя, а холопы как-то справятся (нет.).
05.05.2026 23:30 Ответить
А Тігіпко йому потужно і нестримно допомагає. Після мандатованого шевченка та червонця розумів що воно гниле, а після Тігіпка впевнився остаточно.
06.05.2026 00:37 Ответить
То це вже індусів на 35 к зарплати в той легіон завозять ?
06.05.2026 10:27 Ответить
 
 