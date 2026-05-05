Буданов инициирует создание центра рекрутинга иностранцев
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел рабочее совещание с участием представителей Сил обороны и народных депутатов по вопросу привлечения иностранцев к военной службе по контракту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.
Во время встречи обсудили действующие подходы к рекрутингу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также возможности совершенствования этой системы. Речь идет как о тех, кто уже проходит службу, так и о потенциальных кандидатах.
Новый подход к привлечению иностранцев
Участники совещания обратили внимание на то, что в настоящее время процесс отбора, проверки и подготовки иностранных контрактников распределен между различными структурами. Это создает трудности в координации, планировании потребностей и обеспечении военнослужащих.
"Украине необходимо создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы — от поиска до полного обеспечения", — подчеркнул Кирилл Буданов.
Также обсуждалась необходимость привлечения переводчиков для лучшего взаимодействия с иностранными военными и повышения эффективности подготовки.
Какие решения планируют принять
По итогам совещания стороны определили ряд шагов, которые планируется реализовать в ближайшее время. В частности, до конца мая предусмотрено проработать создание отдельного подразделения в Министерстве обороны.
Кроме того, планируется подготовить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, а также разработать изменения в законодательство для урегулирования проблемных вопросов.
Особое внимание уделят сопровождению иностранных военнослужащих на протяжении всего периода службы — от момента привлечения до выполнения боевых задач.
після року служби в ЗСУ легіонер (і його родина) повинен мати право на громадянство України
я з більшою прихильністю буду ставитись до колумбійця-ветерана ніж до "рідненького" ухилянта-малороса.
але ж від нього не буде смердіти ссяками та гівном як від рідненького малороса-ухилянта
і да, він НЕ побіжить прислужувати наглядачем до кацапів
ОПа - це "патронатна" служба.
а отже, щось ініціювати йому по рангу нє положено
А цей колишній розвідник, а нині директор олівців/паперу/мила/піпіфаксу не хоче вирішити проблеми з СЗЧ та мобілізацією з Громадянами України? Чи "ета другоє!"?
Буданга не хоче змусити найвеличнішого лідора племені виконувати свої обов'язки? Або (ну хоча б) своєчасно підписувати/ветувати закони чи законопроекти...
Якщо вже займаєшся не своєю роботою, то стань дєрьмаком і спробуй зайнятися усім! (чи дєрьмак не дозволяє?)
делаетрекламирует, или там, казино ломбарды? главное, чтобы бабло вовремя, а холопы как-то справятся (нет.).