Буданов инициирует создание центра рекрутинга иностранцев

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел рабочее совещание с участием представителей Сил обороны и народных депутатов по вопросу привлечения иностранцев к военной службе по контракту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

Во время встречи обсудили действующие подходы к рекрутингу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также возможности совершенствования этой системы. Речь идет как о тех, кто уже проходит службу, так и о потенциальных кандидатах.

Новый подход к привлечению иностранцев

Участники совещания обратили внимание на то, что в настоящее время процесс отбора, проверки и подготовки иностранных контрактников распределен между различными структурами. Это создает трудности в координации, планировании потребностей и обеспечении военнослужащих.

"Украине необходимо создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы — от поиска до полного обеспечения", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Также обсуждалась необходимость привлечения переводчиков для лучшего взаимодействия с иностранными военными и повышения эффективности подготовки.

Какие решения планируют принять

По итогам совещания стороны определили ряд шагов, которые планируется реализовать в ближайшее время. В частности, до конца мая предусмотрено проработать создание отдельного подразделения в Министерстве обороны.

Кроме того, планируется подготовить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, а также разработать изменения в законодательство для урегулирования проблемных вопросов.

Особое внимание уделят сопровождению иностранных военнослужащих на протяжении всего периода службы — от момента привлечения до выполнения боевых задач.

Ранее Буданов заявлял, что Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ.

