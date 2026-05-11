КНДР заработала до $14 миллиардов на военной помощи России в войне против Украины, - Nikkei Asia

Северная Корея, оказывая военную поддержку России в войне против Украины, за последние три года заработала до 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на оценку исследовательского института при Национальной разведывательной службе Южной Кореи, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ВВП Северной Кореи оценивается в размере от 12 до 26 миллиардов долларов США, но цифры различаются в зависимости от источника информации из-за ограниченности данных. По статистике ООН, ВВП страны в 2024 году составил 17,2 миллиарда, тогда как центральный банк Южной Кореи оценил этот показатель в 25,3 миллиарда по подсчетам Nikkei.

По данным Центробанка КНДР, темпы роста в 2024 году составили 3,7%, что является самым высоким показателем со времени введения западных санкций против страны в 2016 году.

О том, что Северная Корея поставляет военное снаряжение в Россию, стало известно в 2022 году, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. Пхеньян увеличил объемы таких поставок и начал отправлять войска после того, как в июне 2024 года глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всестороннем партнерстве.

Помимо поставок реактивной артиллерии и снарядов, считается, что Пхеньян передал Москве почти 250 баллистических ракет малой дальности KN-23, которые, как утверждается, были разработаны при помощи России.

Взамен Северная Корея получает не только значительные объемы иностранной валюты и энергоносителей, но и материалы для производства оружия, военные технологии и товары широкого потребления.

Считается, что РФ выплатила КНДР более $600 миллионов за развертывание северокорейских войск, начиная с осени 2024 года. Согласно докладу южнокорейского депутата, посетившего Украину в феврале, в зоне боевых действий остаются около 10 тысяч бойцов северокорейских сил специального назначения. Кроме того, примерно 10 тысяч инженеров, а также сотни операторов дронов и военнослужащих обеспечивают огневую поддержку на передовой. Также сообщается о планах Северной Кореи отправить в Россию еще 30 тысяч военнослужащих.

Северокорейцы получают примерно $2 тысячи в месяц, а семьи погибших могут рассчитывать на выплаты и элитное жилье в Пхеньяне, говорится в сообщении.

