КНДР заробила до $14 мільярдів на військовій допомозі Росії у війні проти України, - Nikkei Asia

Північна Корея, надаючи військову підтримку Росії у війні проти України, за останні три роки заробила до 14 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Nikkei із посиланням на оцінку дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначається, ВВП Північної Кореї оцінюється в розмірі від 12 до 26 мільярдів доларів США, але цифри різняться залежно від джерела інформації через обмеженість даних. За статистикою ООН, ВВП країни у 2024 році становив 17,2 мільярда, тоді як центральний банк Південної Кореї оцінив цей показник у 25,3 мільярда за підрахунками Nikkei.

За даними Центробанку КНДР, темпи зростання у 2024 році становили 3,7%, що є найвищим показником з часу запровадження західних санкцій проти країни у 2016 році.

Про те, що Північна Корея постачає військове спорядження до Росії, стало відомо у 2022 році, коли Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Пхеньян збільшив обсяги таких поставок і почав відправляти війська після того, як у червні 2024 року очільник РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне партнерство.

Окрім постачання реактивної артилерії та снарядів, вважається, що Пхеньян передав Москві майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23, які, як стверджується, були розроблені за допомогою Росії.

Натомість Північна Корея отримує не лише значні обсяги іноземної валюти та енергоносіїв, а й матеріали для виробництва зброї, військові технології та товари широкого вжитку.

Вважається, що РФ виплатила КНДР понад $600 мільйонів за розгортання північнокорейських військ, починаючи з осені 2024 року. Згідно з доповіддю південнокорейського депутата, який відвідав Україну в лютому, у зоні бойових дій залишаються близько 10 тисяч бійців північнокорейських сил спеціального призначення. Крім того, приблизно 10 тисяч інженерів, а також сотні операторів дронів і військовослужбовців забезпечують вогневу підтримку на передовій. Також повідомляється про плани Північної Кореї відправити до Росії ще 30 тисяч військовослужбовців.

Північнокорейці отримують приблизно $2 тисячі на місяць, а сім'ї загиблих можуть розраховувати на виплати та елітне житло у Пхеньяні, йдеться у повідомленні.

Читайте: КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію