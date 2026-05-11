Почтальон с Закарпатья проиграла в казино 170 тыс. гривен чужих пенсий: ее осудили

На Закарпатье осудили и. о. начальника отделения "Укрпочты" в селе Грушево Тячевского района. Она, злоупотребляя служебным положением, проиграла в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи, - всего на 170 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемая использовала служебный доступ к наличным средствам, предназначенным для выплаты пенсий и социальной помощи.

Впоследствии руководительница сообщила сотрудникам, что в кассе не хватает 170 тысяч гривен, что стало неожиданностью, поскольку ранее подобных случаев не было. На место вызвали менеджера и полицию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина регулярно переводила деньги на свою карту небольшими суммами, чтобы избежать финансового контроля, и тратила их на азартные игры в интернете.

Читайте также: Минцифры представило план противодействия игровой зависимости до 2035 года. Что предусмотрено? ПЕРЕЧЕНЬ

Женщина признала, что давно страдает лудоманией

В суде женщина признала вину и объяснила, что частично перечисляла средства на свои счета и использовала их в онлайн-казино. Она заявила об игровой зависимости и о том, что пыталась вернуть деньги, однако не успела этого сделать до вмешательства правоохранителей.

"В период с 1 по 10 сентября я проиграла большую сумму, примерно 170–180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-нибудь и вернуть обратно, однако не смогла из-за того, что вызвали полицию", - пояснила обвиняемая.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) и назначил ей наказание в виде 2 лет пробационного надзора.

Суд учел, что она раскаялась, не имела судимостей, воспитывает двоих детей и уже вернула похищенные средства.

Также ее лишили права занимать должности, связанные с материальной ответственностью или управленческими функциями, сроком на 2 года, и назначили штраф - 6800 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с миллиардными оборотами, которую организовали граждане РФ и Украины