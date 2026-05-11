Почтальон с Закарпатья проиграла в казино 170 тыс. гривен чужих пенсий: ее осудили

На Закарпатье осудили и. о. начальника отделения "Укрпочты" в селе Грушево Тячевского района. Она, злоупотребляя служебным положением, проиграла в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи, - всего на 170 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемая использовала служебный доступ к наличным средствам, предназначенным для выплаты пенсий и социальной помощи.

Впоследствии руководительница сообщила сотрудникам, что в кассе не хватает 170 тысяч гривен, что стало неожиданностью, поскольку ранее подобных случаев не было. На место вызвали менеджера и полицию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина регулярно переводила деньги на свою карту небольшими суммами, чтобы избежать финансового контроля, и тратила их на азартные игры в интернете.

Женщина признала, что давно страдает лудоманией

В суде женщина признала вину и объяснила, что частично перечисляла средства на свои счета и использовала их в онлайн-казино. Она заявила об игровой зависимости и о том, что пыталась вернуть деньги, однако не успела этого сделать до вмешательства правоохранителей.

"В период с 1 по 10 сентября я проиграла большую сумму, примерно 170–180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-нибудь и вернуть обратно, однако не смогла из-за того, что вызвали полицию", - пояснила обвиняемая.

  • Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) и назначил ей наказание в виде 2 лет пробационного надзора.
  • Суд учел, что она раскаялась, не имела судимостей, воспитывает двоих детей и уже вернула похищенные средства.

Также ее лишили права занимать должности, связанные с материальной ответственностью или управленческими функциями, сроком на 2 года, и назначили штраф - 6800 гривен.

ZeкоМанда це вороги України,була заборона на азартні ігри,але лихварям жидівським то дуже не подобалося, тепер маємо лудоманів повсюдно.
11.05.2026 17:10
Ця сума - на один раз підтерти сра... Міндічу. Копійки. В країні 8 млрд. дол. вкрали - і все спокійно. Україна - це країна можливостей і рай земний для тих, хто краде непомірними масштабами.
11.05.2026 17:30
І що цікаво, ця зелено-ригівська влада скільки отримала податків від легалізації казино? Хтось прораховував, чи вони рахували у свою сторону!
11.05.2026 17:08
11.05.2026 17:09
Покарання цілком адекватне ситуації. "Вже повернула вкрадені кошти", штраф сплатила. Справедливо.
11.05.2026 17:52
11.05.2026 17:30
11.05.2026 17:48
Яка заборона, що ти мелеш? На кожному кроці було валом "інтернет кафе" (неоеальні онлайн казіки) які кришували мєнти та прокуроськф, що при ющу, що при янику, що при пороху. Зараз хоч трохи врегуоювали це діло, але звустнр недостатньо
11.05.2026 17:46
15 травня 2-09 року президентом Ющенко --Закон № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні». Ця заборона діяла понад 11 років, аж доки у серпні 2020 року Верховна Рада не прийняла новий закон, який подав президент Зеленський ,і знову легалізував гральний бізнес включно з онлайн-казино ..
11.05.2026 18:16
Місячна платня, отих кєровників Почти, від урядовців з наглядовими радами, на кшалт милованова - серлєща… ???
11.05.2026 17:16
Обзор от ИИ

За даними на початок 2026 року, заробітна плата генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить близько 970 тисяч гривень (до оподаткування) на місяць, що включає оклад та доплату за роботу з державною таємницею. Після сплати податків в Україні та США чистий середньомісячний дохід становить приблизно 577-700 тисяч гривень. https://24tv.ua/business/skilki-zaroblyaye-gendirektor-ukrposhti-soromitsya-smilyanskiy_n3014825
Основні факти про зарплату за 2024-2025 роки:
Річний дохід (2024): 11,7 млн грн до податків.Чистий дохід: Після сплати податків в Україні та США (як податковий резидент) чистий річний дохід становив близько 6,9 млн грн.Позиція Смілянського: Він стверджує, що відмовився від премій, передбачених контрактом, а його зарплата є виправданою, оскільки за 9 років його роботи зарплати працівників «Укрпошти» зросли в 7 разів

Контекст: В українських медіа висока зарплата керівника держкомпанії викликає дискусії, особливо на фоні збитковості компанії під час війни
11.05.2026 17:47
зеленский з шоблой вкрали сотні мільярдів, усі це знають, є публічні заяви, а навіть не то що підозри не вручили, навіть справу не завели.
Чим більше крадеш, тім спокійніше живеш.
