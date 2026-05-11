Почтальон с Закарпатья проиграла в казино 170 тыс. гривен чужих пенсий: ее осудили
На Закарпатье осудили и. о. начальника отделения "Укрпочты" в селе Грушево Тячевского района. Она, злоупотребляя служебным положением, проиграла в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи, - всего на 170 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемая использовала служебный доступ к наличным средствам, предназначенным для выплаты пенсий и социальной помощи.
Впоследствии руководительница сообщила сотрудникам, что в кассе не хватает 170 тысяч гривен, что стало неожиданностью, поскольку ранее подобных случаев не было. На место вызвали менеджера и полицию.
В ходе расследования выяснилось, что женщина регулярно переводила деньги на свою карту небольшими суммами, чтобы избежать финансового контроля, и тратила их на азартные игры в интернете.
Женщина признала, что давно страдает лудоманией
В суде женщина признала вину и объяснила, что частично перечисляла средства на свои счета и использовала их в онлайн-казино. Она заявила об игровой зависимости и о том, что пыталась вернуть деньги, однако не успела этого сделать до вмешательства правоохранителей.
"В период с 1 по 10 сентября я проиграла большую сумму, примерно 170–180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-нибудь и вернуть обратно, однако не смогла из-за того, что вызвали полицию", - пояснила обвиняемая.
- Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) и назначил ей наказание в виде 2 лет пробационного надзора.
- Суд учел, что она раскаялась, не имела судимостей, воспитывает двоих детей и уже вернула похищенные средства.
Также ее лишили права занимать должности, связанные с материальной ответственностью или управленческими функциями, сроком на 2 года, и назначили штраф - 6800 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними на початок 2026 року, заробітна плата генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить близько 970 тисяч гривень (до оподаткування) на місяць, що включає оклад та доплату за роботу з державною таємницею. Після сплати податків в Україні та США чистий середньомісячний дохід становить приблизно 577-700 тисяч гривень. https://24tv.ua/business/skilki-zaroblyaye-gendirektor-ukrposhti-soromitsya-smilyanskiy_n3014825
24 Канал +3
Основні факти про зарплату за 2024-2025 роки:
Річний дохід (2024): 11,7 млн грн до податків.Чистий дохід: Після сплати податків в Україні та США (як податковий резидент) чистий річний дохід становив близько 6,9 млн грн.Позиція Смілянського: Він стверджує, що відмовився від премій, передбачених контрактом, а його зарплата є виправданою, оскільки за 9 років його роботи зарплати працівників «Укрпошти» зросли в 7 разів
.
Контекст: В українських медіа висока зарплата керівника держкомпанії викликає дискусії, особливо на фоні збитковості компанії під час війни
===============
Чим більше крадеш, тім спокійніше живеш.
Мабуть це щось через мобілку.
Красива схема як легко прощатися з грошима за пару кліків
Граждане храните деньги в сберегательной кассе, програвайте кошти в реальних та офлайн казино ! Привіт Тимошенко
https://dev.ua/news/moratorii-azartnykh-ihor