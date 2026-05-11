Поштарка із Закарпаття програла у казино 170 тис. гривень чужих пенсій: її засудили
На Закарпатті засудили в. о. начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Вона, зловживаючи службовим становищем, програла в онлайн-казино кошти, які призначались для виплати пенсій та соціальної допомоги — усього на 170 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Слідством встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена використала службовий доступ до готівки, призначеної для виплати пенсій і соціальної допомоги.
Згодом керівниця повідомила працівникам, що в ньому бракує 170 тисяч гривень, що стало несподіванкою, адже раніше подібних випадків не було. На місце викликали менеджера та поліцію.
Під час розслідування з’ясувалося, що жінка регулярно переказувала гроші на свою картку невеликими сумами, щоб уникнути фінансового контролю, і витрачала їх на азартні ігри в інтернеті.
Жінка визнала, що давно страждає лудоманією
У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково переказувала кошти на власні рахунки й використовувала їх в онлайн-казино. Вона заявила про ігрову залежність та те, що намагалася повернути гроші, однак не встигла цього зробити до втручання правоохоронців.
"У період з 1 по 10 вересня я програла велику суму, приблизно 170−180 тисяч гривень, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Хотіла на наступний день позичити у когось і повернути назад, проте не змогла через те, що викликали поліцію", - пояснила обвинувачена.
- Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) і призначив їй покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду.
- Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує двох дітей і вже повернула вкрадені кошти.
Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю або управлінськими функціями, строком на 2 роки, та призначили штраф — 6800 гривень.
За даними на початок 2026 року, заробітна плата генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить близько 970 тисяч гривень (до оподаткування) на місяць, що включає оклад та доплату за роботу з державною таємницею. Після сплати податків в Україні та США чистий середньомісячний дохід становить приблизно 577-700 тисяч гривень. https://24tv.ua/business/skilki-zaroblyaye-gendirektor-ukrposhti-soromitsya-smilyanskiy_n3014825
24 Канал +3
Основні факти про зарплату за 2024-2025 роки:
Річний дохід (2024): 11,7 млн грн до податків.Чистий дохід: Після сплати податків в Україні та США (як податковий резидент) чистий річний дохід становив близько 6,9 млн грн.Позиція Смілянського: Він стверджує, що відмовився від премій, передбачених контрактом, а його зарплата є виправданою, оскільки за 9 років його роботи зарплати працівників «Укрпошти» зросли в 7 разів
.
Контекст: В українських медіа висока зарплата керівника держкомпанії викликає дискусії, особливо на фоні збитковості компанії під час війни
Чим більше крадеш, тім спокійніше живеш.
Мабуть це щось через мобілку.
Красива схема як легко прощатися з грошима за пару кліків
Граждане храните деньги в сберегательной кассе, програвайте кошти в реальних та офлайн казино ! Привіт Тимошенко
