Поштарка із Закарпаття програла у казино 170 тис. гривень чужих пенсій: її засудили

На Закарпатті засудили в. о. начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Вона, зловживаючи службовим становищем, програла в онлайн-казино кошти, які призначались для виплати пенсій та соціальної допомоги — усього на 170 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена використала службовий доступ до готівки, призначеної для виплати пенсій і соціальної допомоги.

Згодом керівниця повідомила працівникам, що в ньому бракує 170 тисяч гривень, що стало несподіванкою, адже раніше подібних випадків не було. На місце викликали менеджера та поліцію.

Під час розслідування з’ясувалося, що жінка регулярно переказувала гроші на свою картку невеликими сумами, щоб уникнути фінансового контролю, і витрачала їх на азартні ігри в інтернеті.

Жінка визнала, що давно страждає лудоманією

У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково переказувала кошти на власні рахунки й використовувала їх в онлайн-казино. Вона заявила про ігрову залежність та те, що намагалася повернути гроші, однак не встигла цього зробити до втручання правоохоронців.

"У період з 1 по 10 вересня я програла велику суму, приблизно 170−180 тисяч гривень, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Хотіла на наступний день позичити у когось і повернути назад, проте не змогла через те, що викликали поліцію", - пояснила обвинувачена.

  • Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) і призначив їй покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду.
  • Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує двох дітей і вже повернула вкрадені кошти.

Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю або управлінськими функціями, строком на 2 роки, та призначили штраф — 6800 гривень.

ZeкоМанда це вороги України,була заборона на азартні ігри,але лихварям жидівським то дуже не подобалося, тепер маємо лудоманів повсюдно.
Ця сума - на один раз підтерти сра... Міндічу. Копійки. В країні 8 млрд. дол. вкрали - і все спокійно. Україна - це країна можливостей і рай земний для тих, хто краде непомірними масштабами.
І що цікаво, ця зелено-ригівська влада скільки отримала податків від легалізації казино? Хтось прораховував, чи вони рахували у свою сторону!
не пофартило... масть не пішла
11.05.2026 17:09 Відповісти
Покарання цілком адекватне ситуації. "Вже повернула вкрадені кошти", штраф сплатила. Справедливо.
11.05.2026 17:52 Відповісти
...і якесь нашестя магазинів з продажу алкоголя.
11.05.2026 17:30 Відповісти
І там насильно заливають роботящьому трєзвєніку миколі віскарь та вино в рота.
11.05.2026 17:48 Відповісти
Яка заборона, що ти мелеш? На кожному кроці було валом "інтернет кафе" (неоеальні онлайн казіки) які кришували мєнти та прокуроськф, що при ющу, що при янику, що при пороху. Зараз хоч трохи врегуоювали це діло, але звустнр недостатньо
11.05.2026 17:46 Відповісти
15 травня 2-09 року президентом Ющенко --Закон № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні». Ця заборона діяла понад 11 років, аж доки у серпні 2020 року Верховна Рада не прийняла новий закон, який подав президент Зеленський ,і знову легалізував гральний бізнес включно з онлайн-казино ..
11.05.2026 18:16 Відповісти
Місячна платня, отих кєровників Почти, від урядовців з наглядовими радами, на кшалт милованова - серлєща… ???
11.05.2026 17:16 Відповісти
Обзор от ИИ

За даними на початок 2026 року, заробітна плата генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить близько 970 тисяч гривень (до оподаткування) на місяць, що включає оклад та доплату за роботу з державною таємницею. Після сплати податків в Україні та США чистий середньомісячний дохід становить приблизно 577-700 тисяч гривень. https://24tv.ua/business/skilki-zaroblyaye-gendirektor-ukrposhti-soromitsya-smilyanskiy_n3014825
Основні факти про зарплату за 2024-2025 роки:
Річний дохід (2024): 11,7 млн грн до податків.Чистий дохід: Після сплати податків в Україні та США (як податковий резидент) чистий річний дохід становив близько 6,9 млн грн.Позиція Смілянського: Він стверджує, що відмовився від премій, передбачених контрактом, а його зарплата є виправданою, оскільки за 9 років його роботи зарплати працівників «Укрпошти» зросли в 7 разів

Контекст: В українських медіа висока зарплата керівника держкомпанії викликає дискусії, особливо на фоні збитковості компанії під час війни
11.05.2026 17:47 Відповісти
Ова, який потужний
11.05.2026 18:15 Відповісти
от якби виграла джекпот, то всім пенсам в селі поляну би накрила...
11.05.2026 17:26 Відповісти
зеленский с шоблой вкрали сотні мільярдів, усі це знають, є публічні заяви, а навіть не то що підозри не вручили, навіть справу не завели.
Чим більше крадеш, тім спокійніше живеш.
11.05.2026 17:37 Відповісти
і ще питання чиї це лохотрони легальні
11.05.2026 17:38 Відповісти
А злі язики кажуть що у селі люди у гівні живуть. А тут ціле казино в селі. Дайте вгадаю: казино Гетманцева, 100%. Вот падлюка, не захистив свого найкращого клієнта, який спустив усі місячні статки сільської громади. В ЗСУ почтальона! 5 ДНІВ ШТУРМІВ І УСІ БОРГИ ПОВЕРНЕ І ЩЕ ЗАЛИШИТЬСЯ!
11.05.2026 17:47 Відповісти
Аж один раз згадується слово "онлайн-казіно".
Мабуть це щось через мобілку.
Красива схема як легко прощатися з грошима за пару кліків
11.05.2026 18:12 Відповісти
А був же шанс підвищити пенсії на Закарпатті
11.05.2026 18:03 Відповісти
Якраз до зустрічі з Мадьяром
11.05.2026 18:17 Відповісти
Яка Потужна
11.05.2026 18:10 Відповісти
Нормально так, поштарка програла пенсії, бангладешці і індійці тут вже влаштовуються за 800 баксів на місяць!:зелена країна вмрій.
11.05.2026 18:30 Відповісти
поштарки вони такі азартні
11.05.2026 18:34 Відповісти
Я завжди казав : Граждане храните деньги в сберегательной кассе , програвайте кошти в реальних та офлайн казино ! Привіт Тимошенко

https://dev.ua/news/moratorii-azartnykh-ihor
11.05.2026 20:14 Відповісти
 
 