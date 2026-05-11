Поштарка із Закарпаття програла у казино 170 тис. гривень чужих пенсій: її засудили

На Закарпатті засудили в. о. начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Вона, зловживаючи службовим становищем, програла в онлайн-казино кошти, які призначались для виплати пенсій та соціальної допомоги — усього на 170 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена використала службовий доступ до готівки, призначеної для виплати пенсій і соціальної допомоги.

Згодом керівниця повідомила працівникам, що в ньому бракує 170 тисяч гривень, що стало несподіванкою, адже раніше подібних випадків не було. На місце викликали менеджера та поліцію.

Під час розслідування з’ясувалося, що жінка регулярно переказувала гроші на свою картку невеликими сумами, щоб уникнути фінансового контролю, і витрачала їх на азартні ігри в інтернеті.

Жінка визнала, що давно страждає лудоманією

У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково переказувала кошти на власні рахунки й використовувала їх в онлайн-казино. Вона заявила про ігрову залежність та те, що намагалася повернути гроші, однак не встигла цього зробити до втручання правоохоронців.

"У період з 1 по 10 вересня я програла велику суму, приблизно 170−180 тисяч гривень, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Хотіла на наступний день позичити у когось і повернути назад, проте не змогла через те, що викликали поліцію", - пояснила обвинувачена.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) і призначив їй покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду .

. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує двох дітей і вже повернула вкрадені кошти.

Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю або управлінськими функціями, строком на 2 роки, та призначили штраф — 6800 гривень.

