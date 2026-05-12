ЕС ускоряет разработку дальнобойных ракет после сигналов Трампа, - FT

Европейский оборонный сектор активизировал работу над созданием собственных ракет дальнего действия в ответ на изменение подходов США к политике безопасности в рамках НАТО и ЕС.

Об этом пишет издание Financial Times.

Одним из ключевых шагов в этом направлении стало партнерство германского концерна Rheinmetall с компанией Destinus, в руководство которой входит бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

Новые ракеты и ставка на автономию Европы в оборонной сфере

Совместный проект Rheinmetall Destinus Strike Systems предусматривает разработку крылатых ракет и баллистических систем для европейских и международных заказчиков. Серийное производство планируется начать в конце 2026 года или в начале 2027-го.

Одним из ключевых изделий должна стать ракета Ruta Block 2 с дальностью поражения более 700 километров. Хотя она уступает американской Tomahawk по характеристикам, в ЕС подчеркивают необходимость формирования собственного арсенала дальнобойного оружия. По оценкам военных, Россия ежегодно производит более тысячи крылатых ракет, тогда как европейские страны - около 300.

Укрепление оборонной промышленности ЕС происходит на фоне дискуссий о роли США в безопасности Европы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также на фоне глобальных военных нагрузок, которые влияют на американские арсеналы.

Rheinmetall впервые выходит в сегмент крылатых ракет, где ранее доминировала панъевропейская группа MBDA. В свою очередь, компания Destinus, основанная в 2021 году, уже вовлечена в оборонные проекты и сотрудничает с Украиной в сфере беспилотных технологий и ракетных систем, часть которых используется Силами обороны Украины.

