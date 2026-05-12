ЕС ускоряет разработку дальнобойных ракет после сигналов Трампа, - FT
Европейский оборонный сектор активизировал работу над созданием собственных ракет дальнего действия в ответ на изменение подходов США к политике безопасности в рамках НАТО и ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times.
Одним из ключевых шагов в этом направлении стало партнерство германского концерна Rheinmetall с компанией Destinus, в руководство которой входит бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.
Новые ракеты и ставка на автономию Европы в оборонной сфере
Совместный проект Rheinmetall Destinus Strike Systems предусматривает разработку крылатых ракет и баллистических систем для европейских и международных заказчиков. Серийное производство планируется начать в конце 2026 года или в начале 2027-го.
Одним из ключевых изделий должна стать ракета Ruta Block 2 с дальностью поражения более 700 километров. Хотя она уступает американской Tomahawk по характеристикам, в ЕС подчеркивают необходимость формирования собственного арсенала дальнобойного оружия. По оценкам военных, Россия ежегодно производит более тысячи крылатых ракет, тогда как европейские страны - около 300.
Укрепление оборонной промышленности ЕС происходит на фоне дискуссий о роли США в безопасности Европы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также на фоне глобальных военных нагрузок, которые влияют на американские арсеналы.
Rheinmetall впервые выходит в сегмент крылатых ракет, где ранее доминировала панъевропейская группа MBDA. В свою очередь, компания Destinus, основанная в 2021 году, уже вовлечена в оборонные проекты и сотрудничает с Украиной в сфере беспилотных технологий и ракетных систем, часть которых используется Силами обороны Украины.
Трамп "колотить гімно в нічному горщику", не помічаючи, що бризки летять на власну країну, і від смороду, ним творимого, від США починають відвертаться інші країни світу...
Він напаскудить США, так, що, рано, чи пізно, Європа прийде до висновку, що потрібне "переформатування НАТО", в якому саме країни Європи будуть відігравать ведучу роль... А США, скотившись на позиції ізоляціонізму, втратить свій вплив на Європейський континент, і залишиться "сам на сам", з Китаєм... (Сумніваюся, що після теперішніх "фортелів" Білого Дому, Японія, Австралія, та Південна Корея, стануть повноцінно підтримувать США, у південно-східному регіоні... "Кидал" не ******* у всьому світі...)
Ну у вас і формулювання. Ну тоді ще так:
- "трамп лікує світ від хвороби популізму",
- "трамп продемонстрував вразливість ормузької протоки",
- "підкреслив цінність міжнародних відносин перед тарифними війнами",
- "показав американцям, що бензин та дизель - це розкіш"
Чому і кажу, що пірамідально-патерналістські системи управління суспільством вже не відповідають вимогам часу. Тому всіх хто волає «Україні потрібен гетьман», а це можуть бути що Зе, По... і т.п. - сприймаю на рівні дитсадочка.
Майбутне - за командами спеціалістів, а не «крепкими хазяйственниками» і «ефективними менеджерами».