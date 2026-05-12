ЄС прискорює розробку далекобійних ракет після сигналів Трампа, - FT
Європейський оборонний сектор активізував роботу над створенням власних далекобійних ракет у відповідь на зміну підходів США до безпекової політики в межах НАТО та ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.
Одним із ключових кроків у цьому напрямку стало партнерство німецького концерну Rheinmetall із компанією Destinus, до керівництва якої входить колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Нові ракети та ставка на автономію Європи в оборонній сфері
Спільний проєкт Rheinmetall Destinus Strike Systems передбачає розробку крилатих ракет і балістичних систем для європейських та міжнародних замовників. Серійне виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.
Одним із ключових виробів має стати ракета Ruta Block 2 із дальністю ураження понад 700 кілометрів. Хоча вона поступається американській Tomahawk за характеристиками, в ЄС наголошують на необхідності формування власного арсеналу далекобійної зброї. За оцінками військових, Росія щороку виробляє понад тисячу крилатих ракет, тоді як європейські країни — близько 300.
Посилення оборонної промисловості ЄС відбувається на тлі дискусій щодо ролі США в безпеці Європи після повернення Дональда Трампа до Білого дому, а також на фоні глобальних воєнних навантажень, які впливають на американські арсенали.
Rheinmetall уперше виходить у сегмент крилатих ракет, де раніше домінувала пан’європейська група MBDA. Своєю чергою Destinus, заснована у 2021 році, вже залучена до оборонних проєктів і співпрацює з Україною у сфері безпілотних технологій та ракетних систем, частина яких використовується Силами оборони України.
Трамп "колотить гімно в нічному горщику", не помічаючи, що бризки летять на власну країну, і від смороду, ним творимого, від США починають відвертаться інші країни світу...
Він напаскудить США, так, що, рано, чи пізно, Європа прийде до висновку, що потрібне "переформатування НАТО", в якому саме країни Європи будуть відігравать ведучу роль... А США, скотившись на позиції ізоляціонізму, втратить свій вплив на Європейський континент, і залишиться "сам на сам", з Китаєм... (Сумніваюся, що після теперішніх "фортелів" Білого Дому, Японія, Австралія, та Південна Корея, стануть повноцінно підтримувать США, у південно-східному регіоні... "Кидал" не ******* у всьому світі...)
Ну у вас і формулювання. Ну тоді ще так:
- "трамп лікує світ від хвороби популізму",
- "трамп продемонстрував вразливість ормузької протоки",
- "підкреслив цінність міжнародних відносин перед тарифними війнами",
- "показав американцям, що бензин та дизель - це розкіш"
Чому і кажу, що пірамідально-патерналістські системи управління суспільством вже не відповідають вимогам часу. Тому всіх хто волає «Україні потрібен гетьман», а це можуть бути що Зе, По... і т.п. - сприймаю на рівні дитсадочка.
Майбутне - за командами спеціалістів, а не «крепкими хазяйственниками» і «ефективними менеджерами».