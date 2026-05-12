ЄС прискорює розробку далекобійних ракет після сигналів Трампа, - FT

Європейський оборонний сектор активізував роботу над створенням власних далекобійних ракет у відповідь на зміну підходів США до безпекової політики в межах НАТО та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Одним із ключових кроків у цьому напрямку стало партнерство німецького концерну Rheinmetall із компанією Destinus, до керівництва якої входить колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Нові ракети та ставка на автономію Європи в оборонній сфері

Спільний проєкт Rheinmetall Destinus Strike Systems передбачає розробку крилатих ракет і балістичних систем для європейських та міжнародних замовників. Серійне виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Одним із ключових виробів має стати ракета Ruta Block 2 із дальністю ураження понад 700 кілометрів. Хоча вона поступається американській Tomahawk за характеристиками, в ЄС наголошують на необхідності формування власного арсеналу далекобійної зброї. За оцінками військових, Росія щороку виробляє понад тисячу крилатих ракет, тоді як європейські країни — близько 300.

Посилення оборонної промисловості ЄС відбувається на тлі дискусій щодо ролі США в безпеці Європи після повернення Дональда Трампа до Білого дому, а також на фоні глобальних воєнних навантажень, які впливають на американські арсенали.

Rheinmetall уперше виходить у сегмент крилатих ракет, де раніше домінувала пан’європейська група MBDA. Своєю чергою Destinus, заснована у 2021 році, вже залучена до оборонних проєктів і співпрацює з Україною у сфері безпілотних технологій та ракетних систем, частина яких використовується Силами оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники України не поспішають передавати ракети Patriot