Зеленский встретился с CEO Palantir Technologies: Есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором. Palantir – компания глобальная, известная, с высоким потенциалом, и точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров", – говорится в сообщении.

По словам президента, обсуждались направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд.

"Договорились, что наши команды будут на связи", – подытожил он.





Что известно о Palantir Technologies?

Компания была основана в 2023 году. Она разрабатывает программное обеспечение для анализа больших данных, специализируясь на интеграции данных, искусственном интеллекте (ИИ) и поддержке принятия решений для правительственных и коммерческих организаций.

Известно, что благодаря ИИ-платформам компания значительно выросла за счет контрактов в сферах обороны и безопасности.

