Зеленский встретился с CEO Palantir Technologies: Есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом.

"Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором. Palantir – компания глобальная, известная, с высоким потенциалом, и точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров", – говорится в сообщении.

По словам президента, обсуждались направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд.

"Договорились, что наши команды будут на связи", – подытожил он.

Что известно оPalantir Technologies?

Компания была основана в 2023 году. Она разрабатывает программное обеспечение для анализа больших данных, специализируясь на интеграции данных, искусственном интеллекте (ИИ) и поддержке принятия решений для правительственных и коммерческих организаций.

Известно, что благодаря ИИ-платформам компания значительно выросла за счет контрактов в сферах обороны и безопасности.

Заснована не 2023 році. Раніше
12.05.2026 10:58 Ответить
Сельчук Байрактар, той самий, каже, що це змова технофашистів.
12.05.2026 11:05 Ответить
🤔
12.05.2026 11:25 Ответить
Ні. То Тіль. А цей Карп нам допомагає з 22 року. Безкоштовно!!!
12.05.2026 14:33 Ответить
"Доріжку" нюхнув перед зустріччю?
12.05.2026 11:18 Ответить
Palantir Technologies - це американська компанія, заснована в 2003 році, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу великих обсягів даних (Big Data). Найбільш відома своєю тісною співпрацею зі спецслужбами та військовими відомствами. Вперше прославилась під час перших виборів Трампа вплинувши на вибори і змінивши пріоритети виборців на користь Трампа. Пітер Тіль є відомим прихильником Дональда Трампа, що викликає скепсис у ліберальних колах Кремнієвої долини.
Продукти: Основні платформи - Gotham (для спецслужб, допомагає виявляти терористичні мережі) та Foundry (для корпоративного сектору, наприклад, банків та авіаліній).
Спецслужби: Першим інвестором компанії був венчурний фонд ЦРУ In-Q-Tel. Софт Palantir використовували для вистеження Осами бен Ладена та боротьби з тероризмом.
Допомога Україні: Компанія активно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації та ЗСУ, надаючи технології для аналізу розвідданих, планування операцій та оцінки пошкоджень.
Фінансові питання: Протягом майже 20 років компанія була збитковою, що породжувало чутки про "інвестиційну бульбашку", хоча нещодавно вона почала демонструвати прибуток.
Тотальне стеження: Правозахисники (наприклад, Amnesty International) звинувачують Palantir у створенні інструментів для масового нагляду, що порушує приватність.
Співпраця з ICE: Компанію критикували за допомогу Імміграційній та митній поліції США (ICE) у депортації мігрантів, що призвело до протестів навіть серед власних співробітників.
"Економіка геноциду": Компанію критикують за надання технологій Ізраїлю для військових операцій у Секторі Газа.
12.05.2026 11:31 Ответить
полезный идиот-предатель
12.05.2026 12:16 Ответить
******... та цей дебіл ще вчора не знав, що це за AI такий.

Більшість користувачів по повній юзають генеративні мовні моделі вже декілька років. А ЗЄ став піонером дегенеративної моделі. 😁

Чим може бути корисний ЗЄ? Інтелекту нуль, а ротом розмовляє.
Це ж унікальний випадок!!!
12.05.2026 12:57 Ответить
 
 