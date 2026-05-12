Зеленский встретился с CEO Palantir Technologies: Есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу
Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором. Palantir – компания глобальная, известная, с высоким потенциалом, и точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров", – говорится в сообщении.
По словам президента, обсуждались направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд.
"Договорились, что наши команды будут на связи", – подытожил он.
Что известно оPalantir Technologies?
Компания была основана в 2023 году. Она разрабатывает программное обеспечение для анализа больших данных, специализируясь на интеграции данных, искусственном интеллекте (ИИ) и поддержке принятия решений для правительственных и коммерческих организаций.
Известно, что благодаря ИИ-платформам компания значительно выросла за счет контрактов в сферах обороны и безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Продукти: Основні платформи - Gotham (для спецслужб, допомагає виявляти терористичні мережі) та Foundry (для корпоративного сектору, наприклад, банків та авіаліній).
Спецслужби: Першим інвестором компанії був венчурний фонд ЦРУ In-Q-Tel. Софт Palantir використовували для вистеження Осами бен Ладена та боротьби з тероризмом.
Допомога Україні: Компанія активно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації та ЗСУ, надаючи технології для аналізу розвідданих, планування операцій та оцінки пошкоджень.
Фінансові питання: Протягом майже 20 років компанія була збитковою, що породжувало чутки про "інвестиційну бульбашку", хоча нещодавно вона почала демонструвати прибуток.
Тотальне стеження: Правозахисники (наприклад, Amnesty International) звинувачують Palantir у створенні інструментів для масового нагляду, що порушує приватність.
Співпраця з ICE: Компанію критикували за допомогу Імміграційній та митній поліції США (ICE) у депортації мігрантів, що призвело до протестів навіть серед власних співробітників.
"Економіка геноциду": Компанію критикують за надання технологій Ізраїлю для військових операцій у Секторі Газа.
Більшість користувачів по повній юзають генеративні мовні моделі вже декілька років. А ЗЄ став піонером дегенеративної моделі. 😁
Чим може бути корисний ЗЄ? Інтелекту нуль, а ротом розмовляє.
Це ж унікальний випадок!!!