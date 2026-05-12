Зеленський зустрівся із CEO Palantir Technologies: Є сфери, де можемо бути корисними одне одному
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Крок за кроком розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором. Palantir – компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, обговорювали напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб.
"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку", - підсумував він.
Що відомо про Palantir Technologies?
Компанію засунвали 2023 році. Вона розробляє програмне забезпечення для аналізу великих даних, спеціалізуючись на інтеграції даних, штучному інтелекті (ШІ) та підтримці прийняття рішень для урядових та комерційних організацій.
Відомо, що завдяки ШІ-платформам, компанія значно зросла завдяки контрактам у сферах оборони та безпеки.
Продукти: Основні платформи - Gotham (для спецслужб, допомагає виявляти терористичні мережі) та Foundry (для корпоративного сектору, наприклад, банків та авіаліній).
Спецслужби: Першим інвестором компанії був венчурний фонд ЦРУ In-Q-Tel. Софт Palantir використовували для вистеження Осами бен Ладена та боротьби з тероризмом.
Допомога Україні: Компанія активно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації та ЗСУ, надаючи технології для аналізу розвідданих, планування операцій та оцінки пошкоджень.
Фінансові питання: Протягом майже 20 років компанія була збитковою, що породжувало чутки про "інвестиційну бульбашку", хоча нещодавно вона почала демонструвати прибуток.
Тотальне стеження: Правозахисники (наприклад, Amnesty International) звинувачують Palantir у створенні інструментів для масового нагляду, що порушує приватність.
Співпраця з ICE: Компанію критикували за допомогу Імміграційній та митній поліції США (ICE) у депортації мігрантів, що призвело до протестів навіть серед власних співробітників.
"Економіка геноциду": Компанію критикують за надання технологій Ізраїлю для військових операцій у Секторі Газа.
Більшість користувачів по повній юзають генеративні мовні моделі вже декілька років. А ЗЄ став піонером дегенеративної моделі. 😁
Чим може бути корисний ЗЄ? Інтелекту нуль, а ротом розмовляє.
Це ж унікальний випадок!!!