Зеленський зустрівся із CEO Palantir Technologies: Є сфери, де можемо бути корисними одне одному

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Крок за кроком розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором. Palantir – компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, обговорювали напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку", - підсумував він.

Зеленський зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом

Що відомо про Palantir Technologies?

Компанію засунвали 2023 році. Вона розробляє програмне забезпечення для аналізу великих даних, спеціалізуючись на інтеграції даних, штучному інтелекті (ШІ) та підтримці прийняття рішень для урядових та комерційних організацій.

Відомо, що завдяки ШІ-платформам, компанія значно зросла завдяки контрактам у сферах оборони та безпеки.

Заснована не 2023 році. Раніше
12.05.2026 10:58 Відповісти
Сельчук Байрактар, той самий, каже, що це змова технофашистів.
12.05.2026 11:05 Відповісти
🤔
12.05.2026 11:25 Відповісти
Ні. То Тіль. А цей Карп нам допомагає з 22 року. Безкоштовно!!!
12.05.2026 14:33 Відповісти
"Доріжку" нюхнув перед зустріччю?
12.05.2026 11:18 Відповісти
Palantir Technologies - це американська компанія, заснована в 2003 році, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу великих обсягів даних (Big Data). Найбільш відома своєю тісною співпрацею зі спецслужбами та військовими відомствами. Вперше прославилась під час перших виборів Трампа вплинувши на вибори і змінивши пріоритети виборців на користь Трампа. Пітер Тіль є відомим прихильником Дональда Трампа, що викликає скепсис у ліберальних колах Кремнієвої долини.
Продукти: Основні платформи - Gotham (для спецслужб, допомагає виявляти терористичні мережі) та Foundry (для корпоративного сектору, наприклад, банків та авіаліній).
Спецслужби: Першим інвестором компанії був венчурний фонд ЦРУ In-Q-Tel. Софт Palantir використовували для вистеження Осами бен Ладена та боротьби з тероризмом.
Допомога Україні: Компанія активно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації та ЗСУ, надаючи технології для аналізу розвідданих, планування операцій та оцінки пошкоджень.
Фінансові питання: Протягом майже 20 років компанія була збитковою, що породжувало чутки про "інвестиційну бульбашку", хоча нещодавно вона почала демонструвати прибуток.
Тотальне стеження: Правозахисники (наприклад, Amnesty International) звинувачують Palantir у створенні інструментів для масового нагляду, що порушує приватність.
Співпраця з ICE: Компанію критикували за допомогу Імміграційній та митній поліції США (ICE) у депортації мігрантів, що призвело до протестів навіть серед власних співробітників.
"Економіка геноциду": Компанію критикують за надання технологій Ізраїлю для військових операцій у Секторі Газа.
12.05.2026 11:31 Відповісти
полезный идиот-предатель
12.05.2026 12:16 Відповісти
******... та цей дебіл ще вчора не знав, що це за AI такий.

Більшість користувачів по повній юзають генеративні мовні моделі вже декілька років. А ЗЄ став піонером дегенеративної моделі. 😁

Чим може бути корисний ЗЄ? Інтелекту нуль, а ротом розмовляє.
Це ж унікальний випадок!!!
12.05.2026 12:57 Відповісти
Оце конкретне програмне забезпечення корупційних схем, проти нього ніякі антикорупційні органи нічого не вміють навіть з кулеметом.
13.05.2026 17:22 Відповісти
 
 