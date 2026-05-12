Зеленський зустрівся із CEO Palantir Technologies: Є сфери, де можемо бути корисними одне одному

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Крок за кроком розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором. Palantir – компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, обговорювали напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку", - підсумував він.





Що відомо про Palantir Technologies?

Компанію засунвали 2023 році. Вона розробляє програмне забезпечення для аналізу великих даних, спеціалізуючись на інтеграції даних, штучному інтелекті (ШІ) та підтримці прийняття рішень для урядових та комерційних організацій.

Відомо, що завдяки ШІ-платформам, компанія значно зросла завдяки контрактам у сферах оборони та безпеки.

