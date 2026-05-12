Комиссар СЕ призвал не сворачивать механизмы защиты для украинцев в Европе: война не закончилась, а наоборот - усилилась

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предостерег Европу от преждевременного сворачивания механизмов защиты для украинцев, подчеркнув, что любое рассмотрение вопроса о будущей временной защите должно основываться на принципе, согласно которому она может быть прекращена только тогда, когда возвращение станет безопасным и устойчивым.

В Европе усиливаются антиукраинские настроения

Так, О'Флаэрти подчеркнул, что хотя ЕС и продлил временную защиту для украинцев в соответствии с Директивой о временной защите до марта 2027 года, медленное и фрагментированное сворачивание этого режима может оставить наиболее уязвимых людей без надлежащей защиты. Он также выразил обеспокоенность все более активными дискуссиями на уровне ЕС и национальных правительств относительно завершения чрезвычайных механизмов.

По его словам, более четырех лет назад Европа продемонстрировала "исключительную солидарность" с украинцами, предоставив им право на пребывание, доступ к рынку труда, образованию, здравоохранению и социальной защите.

В то же время, сейчас в ряде государств политические изменения уже привели к сокращению защиты и помощи. Кроме того, в Европе усиливаются антиукраинские настроения, которые иногда подпитываются популистской политикой, заявил О'Флаэрти.

"Без надежных национальных рамок и скоординированного европейского подхода многие украинцы могут быть вынуждены делать невозможный выбор", - добавил он.

Война не закончилась

Также О'Флаэрти подчеркнул, что война России против Украины не закончилась, а наоборот - усилилась. За последний год зафиксировано беспрецедентное количество жертв среди гражданского населения, а российские атаки на гражданскую инфраструктуру продолжают разрушать базовые условия жизни.

"Любое рассмотрение будущей временной защиты должно основываться на принципе, что международная защита может быть остановлена только тогда, когда возвращение является безопасным и устойчивым. Очевидно, что сегодня эти условия не выполнены", — отметил комиссар СЕ.

О'Флаэрти призвал государства избежать сценария "обрыва", о котором предупреждает Агентство ООН по делам беженцев, и гарантировать, что наиболее уязвимые категории - дети, одинокие матери, люди с инвалидностью и пожилые люди - не останутся без защиты.

Некоторые страны отказывают во временной защите

Комиссар СЕ по правам человека рассказал, что некоторые страны, не связанные Директивой ЕС о временной защите, отказывают вновь прибывшим украинцам во временной защите или отклоняют их заявления о предоставлении убежища, если они происходят из регионов Украины, которые эти государства определяют как "безопасные". Такие шаги, по словам комиссара, могут нарушать принцип невысылки.

По его словам, приоритетом должно стать недопущение "пробелов" в защите после марта 2027 года. Он также призвал европейские страны уже сейчас готовить долгосрочные решения, которые позволят украинцам планировать свое будущее.

"Настало время для большей солидарности, а не меньшей. Каждому человеку, перемещенному из-за войны в Украине, должен быть гарантирован безопасный правовой статус и доступ к правам до тех пор, пока он нуждается в защите. Выбор, который Европа сделает в ближайшие месяцы, определит будущее миллионов украинцев", - добавил О'Флаэрти.