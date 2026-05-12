Комісар РЄ закликав не згортати механізми захисту для українців у Європі: Війна не завершилася, а навпаки - посилилася

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті застеріг Європу від передчасного згортання механізмів захисту для українців, наголосивши, що будь-який розгляд майбутнього тимчасового захисту має ґрунтуватися на принципі, що він може бути припинений лише тоді, коли повернення є безпечним і сталим.

У Європі посилюються антиукраїнські настрої

Так, О'Флаерті наголосив, що хоча ЄС і продовжив тимчасовий захист для українців відповідно до Директиви про тимчасовий захист до березня 2027 року, повільне й фрагментоване згортання цього режиму може залишити найбільш вразливих людей без належного захисту. Він також висловив занепокоєння дедалі активнішими дискусіями на рівні ЄС і національних урядів щодо завершення надзвичайних механізмів.

За його словами, понад чотири роки тому Європа продемонструвала "надзвичайну солідарність" з українцями, надавши їм право на перебування, доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Водночас зараз у частині держав політичні зміни вже призвели до скорочення захисту й допомоги. Крім того, в Європі посилюються антиукраїнські настрої, які іноді підживлюються популістською політикою, заявив О'Флаерті.

"Без надійних національних рамок і скоординованого європейського підходу безліч українців можуть бути змушені робити неможливий вибір", - додав він.

Війна не завершилася

Також О'Флаерті наголосив, що війна Росії проти України не завершилася, а навпаки - посилилася. За останній рік зафіксовано безпрецедентну кількість жертв серед цивільного населення, а російські атаки на цивільну інфраструктуру і далі руйнують базові умови життя.

"Будь-який розгляд майбутнього тимчасового захисту має ґрунтуватися на принципі, що міжнародний захист може бути припинений лише тоді, коли повернення є безпечним і сталим. Очевидно, що сьогодні ці умови не виконані", - зауважив комісар РЄ.

О'Флаерті закликав держави уникнути сценарію "обриву", про який попереджає Агентство ООН у справах біженців, і гарантувати, що найбільш уразливі категорії - діти, самотні матері, люди з інвалідністю та літні люди - не залишаться без захисту.

Деякі країни відмовляють у тимчасовому захисті

Комісар РЄ з прав людини розповів, що деякі країни, які не пов’язані Директивою ЄС про тимчасовий захист, відмовляють новоприбулим українцям у тимчасовому захисті або відхиляють їхні заяви про притулок, якщо вони походять із регіонів України, які ці держави визначають як "безпечні". Такі кроки, за словами комісара, можуть порушувати принцип невислання.

За його словами, пріоритетом має стати недопущення "прогалин" у захисті після березня 2027 року. Він також закликав європейські країни вже зараз готувати довгострокові рішення, які дозволять українцям планувати своє майбутнє.

"Настав час для більшої солідарності, а не меншої. Кожній людині, переміщеній через війну в Україні, має бути гарантований безпечний правовий статус і доступ до прав доти, доки вона потребує захисту. Вибір, який Європа зробить у найближчі місяці, визначить майбутнє мільйонів українців", - додав О'Флаерті.