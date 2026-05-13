Сбор для пилотов БПЛА нескольких бригад: участники могут выиграть карабин AR-15 и другие призы

Объявлен сбор для пилотов бригады "Хижак", 114-й ОБрТрО, 59-й ОШБр, 12-й АК, 24-го ОШП "Айдар" и 36-й ОБрМП. Участники смогут принять участие в розыгрыше призов.

Подробности

Средства необходимы для приобретения оборудования, запчастей, а также зарядных станций и резины для боевых автомобилей.

Реквизиты

МоноБанка

 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE

Номер банковской карты

4874100027120693

Приват: 4149499375727029

PayPal: [email protected]

Криптовалюта

Призы

За донат от 200 гривен можно принять участие в розыгрыше карабина Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 билет)

Розыгрыш карабина будет проведен через приложение Monobank.

"Внимание! Для участия в розыгрыше пожертвования принимаются исключительно через Monobank. Любые другие переводы не дают права на участие.

Получение карабина возможно исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в частности Приказа МВД № 622 (через разрешительную систему).
Право на законное владение карабином имеют лица в возрасте от 25 лет.
Для военнослужащих предусмотрена упрощенная процедура получения разрешения.
Победитель может передать право на получение AR-15 родственнику, проходящему службу в Силах обороны", - говорится в сообщении.

Также среди доноров будет разыграно:

1. Блок марок "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" с автографом генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

2. Отстрелянный тубус от трофейного малогабаритного реактивного огнемета МРО-А "Бородач".

цікаві призи, але ні, чекаємо нормальний закон про зброю.
13.05.2026 11:25 Ответить
"1. Блок марок "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" з автографом генерал-лейтенанта Кирила Буданова."

цікаві призи ? ))

дякую поригав
13.05.2026 11:30 Ответить
я туди не дочитав , я тільки до карабіна дочитав
13.05.2026 11:34 Ответить
Цікаво а ссянина самого буданова теж котуеться?) зебілам зайде)
13.05.2026 11:38 Ответить
На тлі величезної корупції в найтрагічніші часи для держави це так проймає!
Забудь отця, забудь і матку?
13.05.2026 11:53 Ответить
 
 