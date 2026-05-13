Сбор для пилотов БПЛА нескольких бригад: участники могут выиграть карабин AR-15 и другие призы

Объявлен сбор для пилотов бригады "Хижак", 114-й ОБрТрО, 59-й ОШБр, 12-й АК, 24-го ОШП "Айдар" и 36-й ОБрМП. Участники смогут принять участие в розыгрыше призов.

Подробности

Средства необходимы для приобретения оборудования, запчастей, а также зарядных станций и резины для боевых автомобилей.

Реквизиты

МоноБанка



https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE



Номер банковской карты



4874100027120693



Приват: 4149499375727029



PayPal: [email protected]



Криптовалюта

Призы

За донат от 200 гривен можно принять участие в розыгрыше карабина Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 билет)

Розыгрыш карабина будет проведен через приложение Monobank.

"Внимание! Для участия в розыгрыше пожертвования принимаются исключительно через Monobank. Любые другие переводы не дают права на участие.



Получение карабина возможно исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в частности Приказа МВД № 622 (через разрешительную систему).

Право на законное владение карабином имеют лица в возрасте от 25 лет.

Для военнослужащих предусмотрена упрощенная процедура получения разрешения.

Победитель может передать право на получение AR-15 родственнику, проходящему службу в Силах обороны", - говорится в сообщении.

Также среди доноров будет разыграно:

1. Блок марок "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" с автографом генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

2. Отстрелянный тубус от трофейного малогабаритного реактивного огнемета МРО-А "Бородач".

