Збір для пілотів БпЛА кількох бригад: учасники можуть виграти карабін AR-15 та інші призи

Оголошено збір для пілотів бригади "Хижак", 114 ОБрТрО, 59 ОШБр, 12 АК, 24-го ОШП "Айдар" та 36 ОБрМП. Учасники зможуть взяти участь у розіграші призів.

Кошти необхідні для придбання обладнання, запчастин, а також зарядних станці та резини для бойових автомобілів.

Реквізити

МоноБанка

 https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE

Номер картки банки

4874100027120693

Приват: 4149499375727029

PayPal: [email protected]

Криптовалюта

Призи

За донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші карабіну Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 квиток)

Розіграш карабіну буде проведено через застосунок Monobank.

"Увага! Для участі в розіграші донати приймаються виключно через Monobank. Будь-які інші перекази участі не дають.

Отримання карабіна можливе виключно відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Наказ МВС № 622 (через дозвільну систему).
Право на законне володіння карабіном мають особи віком від 25 років.
Військові мають спрощену процедуру отримання дозволу.
Переможець може передати право отримання AR-15 родичу, який проходить службу в Силах оборони", - йдеться в повідомленні.

Також між донаторами буде розіграно:

1. Блок марок "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" з автографом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

2. Відстріляний тубус від трофейного малогабаритного реактивного вогнемета МРО-А "Бородач".

цікаві призи, але ні, чекаємо нормальний закон про зброю.
13.05.2026 11:25 Відповісти
"1. Блок марок "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" з автографом генерал-лейтенанта Кирила Буданова."

цікаві призи ? ))

дякую поригав
13.05.2026 11:30 Відповісти
я туди не дочитав , я тільки до карабіна дочитав
13.05.2026 11:34 Відповісти
Цікаво а ссянина самого буданова теж котуеться?) зебілам зайде)
13.05.2026 11:38 Відповісти
На тлі величезної корупції в найтрагічніші часи для держави це так проймає!
Забудь отця, забудь і матку?
13.05.2026 11:53 Відповісти
 
 