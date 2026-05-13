Збір для пілотів БпЛА кількох бригад: учасники можуть виграти карабін AR-15 та інші призи
Оголошено збір для пілотів бригади "Хижак", 114 ОБрТрО, 59 ОШБр, 12 АК, 24-го ОШП "Айдар" та 36 ОБрМП. Учасники зможуть взяти участь у розіграші призів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Кошти необхідні для придбання обладнання, запчастин, а також зарядних станці та резини для бойових автомобілів.
Реквізити
МоноБанка
https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE
Номер картки банки
4874100027120693
Приват: 4149499375727029
PayPal: [email protected]
Криптовалюта
Призи
За донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші карабіну Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 квиток)
Розіграш карабіну буде проведено через застосунок Monobank.
"Увага! Для участі в розіграші донати приймаються виключно через Monobank. Будь-які інші перекази участі не дають.
Отримання карабіна можливе виключно відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Наказ МВС № 622 (через дозвільну систему).
Право на законне володіння карабіном мають особи віком від 25 років.
Військові мають спрощену процедуру отримання дозволу.
Переможець може передати право отримання AR-15 родичу, який проходить службу в Силах оборони", - йдеться в повідомленні.
Також між донаторами буде розіграно:
1. Блок марок "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" з автографом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.
2. Відстріляний тубус від трофейного малогабаритного реактивного вогнемета МРО-А "Бородач".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цікаві призи ? ))
дякую поригав
Забудь отця, забудь і матку?