Збір для пілотів БпЛА кількох бригад: учасники можуть виграти карабін AR-15 та інші призи

Оголошено збір для пілотів бригади "Хижак", 114 ОБрТрО, 59 ОШБр, 12 АК, 24-го ОШП "Айдар" та 36 ОБрМП. Учасники зможуть взяти участь у розіграші призів.

Подробиці

Кошти необхідні для придбання обладнання, запчастин, а також зарядних станці та резини для бойових автомобілів.

Реквізити

МоноБанка



https://send.monobank.ua/jar/5tHXDxWwtE



Номер картки банки



4874100027120693



Приват: 4149499375727029



PayPal: [email protected]



Криптовалюта

Призи

За донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші карабіну Voodoo Witch Doctor AR-15 (200 грн — 1 квиток)

Розіграш карабіну буде проведено через застосунок Monobank.

"Увага! Для участі в розіграші донати приймаються виключно через Monobank. Будь-які інші перекази участі не дають.



Отримання карабіна можливе виключно відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Наказ МВС № 622 (через дозвільну систему).

Право на законне володіння карабіном мають особи віком від 25 років.

Військові мають спрощену процедуру отримання дозволу.

Переможець може передати право отримання AR-15 родичу, який проходить службу в Силах оборони", - йдеться в повідомленні.

Також між донаторами буде розіграно:

1. Блок марок "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" з автографом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

2. Відстріляний тубус від трофейного малогабаритного реактивного вогнемета МРО-А "Бородач".

