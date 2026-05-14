Россия нанесла массированный удар по Харькову: есть попадания

Вечером 13 мая российские войска нанесли массированный удар по Харькову, в результате чего были зафиксированы попадания в нескольких районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

Удары по трем районам города

По информации местных властей, обстрелы произошли в Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах Харькова. В Холодногорском районе, по предварительным данным, поврежден жилой дом.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Вечером 13 мая продолжается масштабный комбинированный удар по Украине. Россияне атакуют ударными беспилотниками и ракетами.