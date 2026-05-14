Росія завдала масованого удару по Харкову: є влучання
Увечері 13 травня російські війська завдали масованого удару по Харкову, внаслідок чого зафіксовано влучання в кількох районах міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Удари по трьох районах міста
За інформацією місцевої влади, обстріли відбулися у Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах Харкова. У Холодногірському районі, за попередніми даними, пошкоджено житловий будинок.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Інформація оновлюється
Увечері 13 травня триває масштабний комбінований удар по Україні. Росіяни атакують ударними безпілотниками та ракетами.
Александр Мовчан #575353
Михайло Иляш
Пофистал Дидославний
Яков Шкода
