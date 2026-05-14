Росія завдала масованого удару по Харкову: є влучання

Увечері 13 травня російські війська завдали масованого удару по Харкову, внаслідок чого зафіксовано влучання в кількох районах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Удари по трьох районах міста

За інформацією місцевої влади, обстріли відбулися у Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах Харкова. У Холодногірському районі, за попередніми даними, пошкоджено житловий будинок.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Увечері 13 травня триває масштабний комбінований удар по Україні. Росіяни атакують ударними безпілотниками та ракетами.